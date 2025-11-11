Buscar
Inicio » Deportes » ¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón?

¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón?

Lando Norris gana en Brasil y se aleja en la cima del Mundial de F1 2025. Verstappen y Piastri siguen en la pelea, pero el título podría definirse en Las Vegas.
Por 
2025-11-11T03:15:27+00:00
Foto: Shutterstock

Publicado el 10/11/2025 a las 22:15

Lando Norris volvió a ganar, ahora en el Gran Premio de Brasil, y amplió su ventaja en la cima del Mundial de Pilotos 2025. El británico ya había brillado en México y ahora dejó atrás a sus principales perseguidores: Óscar Piastri y Max Verstappen.

El actual campeón largó desde el pitlane y logró un meritorio tercer lugar, su séptimo podio consecutivo, pero no logró recortar distancia con Norris. Por su parte, Piastri tuvo otro fin de semana para el olvido.

 ¿Cuántos puntos quedan en juego?

  • 3 carreras + 1 sprint

  • Máximo de puntos posibles: 83

  • Norris lidera por 24 puntos sobre Piastri y 49 sobre Verstappen

¿Qué necesita Norris para ser campeón?

Escenario 1: eliminar a Verstappen

  • Norris debe sumar 10 puntos más que Max en Las Vegas

  • Ejemplo: si Norris es 2° (18 pts) y Max es 6° (8 pts), ¡título casi asegurado!

Escenario 2: contener a Piastri

  • Norris debe terminar delante de Piastri en cada carrera

  • O que el australiano no le recorte más de 7 puntos por fecha

  • Incluso sin ganar, si Norris mantiene la diferencia, será campeón

Norris se acerca al título de F1 2025 tras ganar en Brasil
Norris se acerca al título de F1 2025 tras ganar en Brasil / FOTO: EFE

¿Y si hay sorpresas?

Una victoria inesperada de Piastri o un abandono de Norris podrían cambiar todo. Pero con el ritmo actual del británico, el título podría definirse tan pronto como en el GP de Las Vegas.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

