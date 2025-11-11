¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón?
Publicado el 10/11/2025 a las 22:15
Lando Norris volvió a ganar, ahora en el Gran Premio de Brasil, y amplió su ventaja en la cima del Mundial de Pilotos 2025. El británico ya había brillado en México y ahora dejó atrás a sus principales perseguidores: Óscar Piastri y Max Verstappen.
El actual campeón largó desde el pitlane y logró un meritorio tercer lugar, su séptimo podio consecutivo, pero no logró recortar distancia con Norris. Por su parte, Piastri tuvo otro fin de semana para el olvido.
¿Cuántos puntos quedan en juego?
-
3 carreras + 1 sprint
-
Máximo de puntos posibles: 83
-
Norris lidera por 24 puntos sobre Piastri y 49 sobre Verstappen
DRIVER STANDINGS (with three rounds to go)
Norris extends his lead to 24 points 📈#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/juh6zgXv4n
— Formula 1 (@F1) November 9, 2025
¿Qué necesita Norris para ser campeón?
Escenario 1: eliminar a Verstappen
-
Norris debe sumar 10 puntos más que Max en Las Vegas
-
Ejemplo: si Norris es 2° (18 pts) y Max es 6° (8 pts), ¡título casi asegurado!
Escenario 2: contener a Piastri
-
Norris debe terminar delante de Piastri en cada carrera
-
O que el australiano no le recorte más de 7 puntos por fecha
-
Incluso sin ganar, si Norris mantiene la diferencia, será campeón
¿Y si hay sorpresas?
Una victoria inesperada de Piastri o un abandono de Norris podrían cambiar todo. Pero con el ritmo actual del británico, el título podría definirse tan pronto como en el GP de Las Vegas.
