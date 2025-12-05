Trump elimina normas de ahorro de combustible de Biden ¿Cuál es el impacto en la gente, ambiente y economía?
Publicado el 12/05/2025 a las 15:07
- Trump busca restaurar estándares previos de eficiencia vehicular.
- La propuesta critica políticas de la Administración Biden.
- Fabricantes como Ford y Stellantis respaldan los cambios.
La Casa Blanca presentó una propuesta para revertir las políticas de eficiencia de combustible impulsadas por la Administración Biden.
El gobierno asegura que las reglas anteriores elevaron los costos de vehículos y obligaron a los fabricantes a producir modelos eléctricos que los consumidores no pedían.
La iniciativa ha generado debate en sectores ambientales, económicos y automotrices debido a su impacto en emisiones, empleo y precios.
Qué cambia con las normas de ahorro de combustible
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, junto al presidente Donald J. Trump, anunció la iniciativa “Libertad Significa Autos Asequibles”.
La propuesta restablece las normas CAFE vigentes antes de los ajustes realizados por la administración Biden, calificando estos últimos como mandatos ilegales que incrementaron los costos de producción.
Ejecutivos de Ford y Stellantis celebraron el cambio. Jim Farley destacó que podrán invertir más en vehículos asequibles fabricados en EE. UU.
Antonio Filosa confirmó inversiones de 13,000 millones de dólares en Jeep, Ram, Dodge y Chrysler, además de un aumento del 50 % en producción y creación de 5,000 empleos, según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos.
Trump también anunció su intención de revocar exenciones de emisiones para California, alineándose con el voto del Senado en mayo para revertir políticas dirigidas a vehículos eléctricos.
Relación entre Trump, regulaciones de emisiones y su impacto
El sector del transporte es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, según la EPA.
🚨 ÚLTIMA HORA: El presidente Trump firma una orden para DEROGAR las normas del «Green New Deal» de Biden para los fabricantes de automóviles, que no hacen más que aumentar los costes para los estadounidenses.
• Normas de ahorro de combustible de Biden: DEROGADAS.
• Normativa… https://t.co/eb1Ja1zpGP
— Yoamny Cruz 🇩🇴 ♥ (@yoamnycruz) December 3, 2025
Las regulaciones de emisiones establecidas por la administración Biden habían ordenado un incremento del 2 % anual en eficiencia entre 2027 y 2031, además de aumentos superiores que llevarían los estándares a más de 50 millas por galón.
La administración Trump sostiene que el ajuste reducirá costos para los consumidores. Sin embargo, un análisis de Consumer Reports sobre compras de vehículos entre 2003 y 2021 no encontró incrementos significativos en precios asociados a mayores estándares de eficiencia.
Para familias hispanas, los vehículos asequibles son esenciales para trabajar y desplazarse. Si los cambios reducen presiones sobre precios, podrían beneficiar el presupuesto familiar.
Pero un retroceso en estándares podría afectar la calidad del aire en comunidades latinas ubicadas cerca de carreteras o zonas industriales.
Qué sigue
La propuesta será discutida públicamente antes de avanzar.
Reguladores, fabricantes, ambientalistas y gobiernos estatales participarán en el proceso.
Los próximos meses definirán si los cambios se implementan y de qué manera impactarán el mercado automotriz, los consumidores y el medio ambiente.