Trump elimina normas de ahorro de combustible de Biden ¿Cuál es el impacto en la gente, ambiente y economía?

Trump busca restaurar estándares previos de eficiencia vehicular.

La propuesta critica políticas de la Administración Biden.

Fabricantes como Ford y Stellantis respaldan los cambios.

La Casa Blanca presentó una propuesta para revertir las políticas de eficiencia de combustible impulsadas por la Administración Biden.

El gobierno asegura que las reglas anteriores elevaron los costos de vehículos y obligaron a los fabricantes a producir modelos eléctricos que los consumidores no pedían.

La iniciativa ha generado debate en sectores ambientales, económicos y automotrices debido a su impacto en emisiones, empleo y precios.

Qué cambia con las normas de ahorro de combustible

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, junto al presidente Donald J. Trump, anunció la iniciativa “Libertad Significa Autos Asequibles”.

La propuesta restablece las normas CAFE vigentes antes de los ajustes realizados por la administración Biden, calificando estos últimos como mandatos ilegales que incrementaron los costos de producción.

Ejecutivos de Ford y Stellantis celebraron el cambio. Jim Farley destacó que podrán invertir más en vehículos asequibles fabricados en EE. UU.

Antonio Filosa confirmó inversiones de 13,000 millones de dólares en Jeep, Ram, Dodge y Chrysler, además de un aumento del 50 % en producción y creación de 5,000 empleos, según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

Trump también anunció su intención de revocar exenciones de emisiones para California, alineándose con el voto del Senado en mayo para revertir políticas dirigidas a vehículos eléctricos.