Noem exige a Trump vetar viajes desde países que enviaron “invasores extranjeros”

Noem pide veto migratorio

Trump congela solicitudes de asilo

Ataque impulsa nuevas restricciones

Segun informa la agencia EFE, Kristi Noem afirmó haber recomendado al presidente Donald Trump prohibir totalmente los viajes desde países que, según ella, han enviado “invasores extranjeros” hacia territorio estadounidense recientemente.

La reunión mencionada por Noem se enfocó en sugerir acciones drásticas para frenar llegadas desde naciones consideradas riesgosas, aunque la secretaria no identificó cuáles serían exactamente.

Noem publicó un mensaje en X calificando a ciertos inmigrantes como “asesinos”, “sanguijuelas” y “adictos a prestaciones sociales”, destacando lenguaje severo para justificar su propuesta restrictiva.

La funcionaria afirmó que Estados Unidos no debería permitir el ingreso de personas consideradas amenazas, insistiendo en proteger recursos nacionales y valorar sacrificios históricos de los antepasados.

Mensaje en X intensifica retórica migratoria

I just met with the President. I am recommending a full travel ban on every damn country that’s been flooding our nation with killers, leeches, and entitlement junkies. Our forefathers built this nation on blood, sweat, and the unyielding love of freedom—not for foreign… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 1, 2025



El mensaje de Noem surge después de que un inmigrante afgano disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, provocando la muerte de uno.

Este incidente incrementó tensiones y reavivó discusiones políticas sobre riesgos asociados a la llegada de inmigrantes desde países con antecedentes de inestabilidad o violencia significativa.

El ataque sirvió como ejemplo para defensores de políticas migratorias estrictas, quienes argumentan que el país enfrenta amenazas crecientes asociadas a ciertos orígenes nacionales.

La publicación de Noem consolidó esta narrativa, vinculando el evento con la necesidad de imponer vetos más amplios que limiten el ingreso desde países considerados problemáticos.