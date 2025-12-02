Noem exige a Trump vetar viajes desde países que enviaron “invasores extranjeros”
Publicado el 12/01/2025 a las 21:29
- Noem pide veto migratorio
- Trump congela solicitudes de asilo
- Ataque impulsa nuevas restricciones
Segun informa la agencia EFE, Kristi Noem afirmó haber recomendado al presidente Donald Trump prohibir totalmente los viajes desde países que, según ella, han enviado “invasores extranjeros” hacia territorio estadounidense recientemente.
La reunión mencionada por Noem se enfocó en sugerir acciones drásticas para frenar llegadas desde naciones consideradas riesgosas, aunque la secretaria no identificó cuáles serían exactamente.
Noem publicó un mensaje en X calificando a ciertos inmigrantes como “asesinos”, “sanguijuelas” y “adictos a prestaciones sociales”, destacando lenguaje severo para justificar su propuesta restrictiva.
La funcionaria afirmó que Estados Unidos no debería permitir el ingreso de personas consideradas amenazas, insistiendo en proteger recursos nacionales y valorar sacrificios históricos de los antepasados.
Mensaje en X intensifica retórica migratoria
I just met with the President.
I am recommending a full travel ban on every damn country that’s been flooding our nation with killers, leeches, and entitlement junkies.
Our forefathers built this nation on blood, sweat, and the unyielding love of freedom—not for foreign…
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 1, 2025
El mensaje de Noem surge después de que un inmigrante afgano disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, provocando la muerte de uno.
Este incidente incrementó tensiones y reavivó discusiones políticas sobre riesgos asociados a la llegada de inmigrantes desde países con antecedentes de inestabilidad o violencia significativa.
El ataque sirvió como ejemplo para defensores de políticas migratorias estrictas, quienes argumentan que el país enfrenta amenazas crecientes asociadas a ciertos orígenes nacionales.
La publicación de Noem consolidó esta narrativa, vinculando el evento con la necesidad de imponer vetos más amplios que limiten el ingreso desde países considerados problemáticos.
Noem pide veto migratorio tras ataque en Washington
Tras el incidente, el presidente Trump anunció la congelación de solicitudes de asilo, argumentando que es necesario reforzar criterios de evaluación para cada petición presentada individualmente.
Trump también detuvo trámites migratorios para ciudadanos afganos, incluidos aquellos que trabajaron con fuerzas estadounidenses, mientras se revisan estándares de seguridad más rigurosos.
El presidente advirtió que podría bloquear permanentemente la inmigración desde países que calificó como pertenecientes al “Tercer Mundo”, sin especificar cuáles serían incluidos.
Estas medidas reflejan un endurecimiento continuo de la política migratoria estadounidense, motivado por preocupaciones de seguridad nacional y presiones políticas tras el reciente ataque.
Trump endurece medidas sobre asilo y migración
En junio, el Gobierno aprobó una prohibición total de viaje para ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad y otros países considerados de alto riesgo por la administración.
También se implementaron restricciones parciales para viajeros de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, bajo criterios migratorios más estrictos.
Estas decisiones forman parte de una política de control fronterizo que busca prevenir amenazas internas y reforzar la capacidad estadounidense para gestionar flujos migratorios.
El anuncio reciente de Noem se suma a esta tendencia, intensificando percepciones de riesgo y justificando prohibiciones más amplias desde un enfoque de seguridad nacional.
Noem pide veto migratorio para países específicos
Aunque Noem no dio nombres concretos, su mensaje sugiere que ciertos países serían identificados como responsables de enviar personas que representan amenazas para la seguridad estadounidense.
La secretaria insiste en que Estados Unidos debe protegerse de individuos que, según su postura, podrían agotar recursos públicos o poner en riesgo vidas estadounidenses.
Su declaración enfatiza la idea de que los beneficios nacionales deben ser reservados exclusivamente para ciudadanos estadounidenses, excluyendo a quienes considera perjudiciales.
Las recomendaciones de Noem buscan influir directamente en decisiones presidenciales, alentando medidas más amplias de exclusión migratoria basadas en criterios políticos y de seguridad.
Restricciones previas muestran dirección de la política
La administración ya había aplicado vetos migratorios amplios, lo que indica una postura consolidada hacia limitar el acceso desde países considerados riesgosos.
Estas políticas reciben apoyo de sectores conservadores, aunque han generado críticas de organizaciones de derechos humanos que cuestionan su impacto y amplitud.
Las declaraciones de Noem coinciden con esta línea y buscan reforzar medidas que, según el gobierno, preservan la seguridad nacional ante amenazas externas.
El debate continúa activo, mientras Trump evalúa recomendaciones y Estados Unidos enfrenta tensiones crecientes en torno a políticas migratorias y seguridad fronteriza.