Kristi Noem promete expulsar a “lo peor” en operativo Catahoula Crunch

Inicio de operativo federal

Noem defiende expulsiones masivas

Meta oficial: 5.000 arrestos

Horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional confirmara oficialmente el inicio de su operación de inmigración en Nueva Orleans, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en redes sociales que se expulsará a “lo peor de lo peor”.

Una declaración que elevó el tono político y abrió un nuevo capítulo en un operativo que ya está bajo fuerte escrutinio.

Noem eleva el discurso sobre la Operación Catahoula Crunch

Noem dice que la operación de inmigración en Nueva Orleans expulsará a «lo peor de lo peor»https://t.co/h0bUInuVdS — CNN en Español (@CNNEE) December 4, 2025

Los mensajes de Noem en X marcaron el arranque público de la Operación Catahoula Crunch.

“Los hombres y mujeres de las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional han llegado a Nueva Orleans”, escribió.

Aseguró que la operación expulsará a “lo peor de lo peor” de la ciudad. También acusó a los “políticos santuario” de ignorar el estado de derecho.

Su mensaje fue amplificado de inmediato dentro del propio operativo.