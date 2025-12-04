Kristi Noem promete expulsar a “lo peor” en operativo Catahoula Crunch
Publicado el 12/04/2025 a las 12:48
- Inicio de operativo federal
- Noem defiende expulsiones masivas
- Meta oficial: 5.000 arrestos
Horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional confirmara oficialmente el inicio de su operación de inmigración en Nueva Orleans, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en redes sociales que se expulsará a “lo peor de lo peor”.
Una declaración que elevó el tono político y abrió un nuevo capítulo en un operativo que ya está bajo fuerte escrutinio.
Noem eleva el discurso sobre la Operación Catahoula Crunch
Los mensajes de Noem en X marcaron el arranque público de la Operación Catahoula Crunch.
“Los hombres y mujeres de las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional han llegado a Nueva Orleans”, escribió.
Aseguró que la operación expulsará a “lo peor de lo peor” de la ciudad. También acusó a los “políticos santuario” de ignorar el estado de derecho.
Su mensaje fue amplificado de inmediato dentro del propio operativo.
Bovino recorre la ciudad antes del despliegue
El comandante de la operación, Gregory Bovino, retuiteó la declaración de Noem y apareció en varios puntos de la ciudad mientras el operativo se preparaba para iniciar.
Este miércoles recorrió el Barrio Francés.
Más temprano se le vio caminando en el estacionamiento de un Home Depot en Kenner, Louisiana, un suburbio de Nueva Orleans.
“Estamos aquí arrestando a personas que han cometido delitos y no deberían estar aquí”, publicó en redes sociales.
Afirmó que las autoridades estatales, locales y federales en Louisiana son “excelentes aliadas”.
Bovino ha asumido voluntariamente el papel de figura polémica en los operativos migratorios del Gobierno de Trump.
Ha sido criticado por su trato enérgico hacia manifestantes en Chicago, lo que llevó a una jueza a acusarlo de mentir bajo juramento.
También ha recibido elogios en otros despliegues.
El objetivo oficial: 5.000 arrestos o más
Más temprano este miércoles, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en entrevista con CNN News que la denominada Operación Catahoula Crunch buscará 5.000 arrestos “o más”.
McLaughlin aseguró que el enfoque estará en personas acusadas de delitos graves.
Mencionó abuso infantil, robo, pertenencia a pandillas y violación.
Subrayó que estos individuos son el objetivo principal del operativo.
Por su parte, la concejala de Nueva Orleans, Lesli Harris, expresó dudas sobre la meta anunciada.
Dijo que considera poco realista el objetivo de 5.000 arrestos si realmente solo se enfocarán en los sospechosos más peligrosos.
Las declaraciones muestran la tensión entre el discurso federal y el escepticismo local frente a un operativo que apenas comienza en la ciudad.