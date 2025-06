Noem responsabiliza a Newsom por disturbios y justifica despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Sobre si cree que actualmente hay una insurrección en California, Trump aclaró: “No, no. Pero hay personas violentas, y no vamos a permitirles salirse con la suya”.

Republicanos defienden el despliegue y demócratas alertan sobre escalada innecesaria

El senador republicano Markwayne Mullin también rechazó las críticas del gobernador californiano.

“Las palabras son baratas, especialmente cuando hay video… ¿te pareció que estaba bajo control? No lo está. Claramente no está bajo control”, dijo en State of the Union de CNN.

En contraste, varios demócratas afirmaron que la intervención federal es innecesaria y peligrosa.

La representante Nanette Barragán dijo: “He hablado con los alguaciles… no hay necesidad de la Guardia Nacional… Esto es realmente solo una escalada del presidente”.