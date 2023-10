¿Quién es Noelia Voigt, la primera hispana Miss USA?

Noelia Voigt tiene ‘un ángel’ en su familia

Sobre este mismo tema, Noelia Voigt reveló que aunque nunca conoció a su hermana Neomy, aún se siente muy cerca de ella.

«Es un ángel en nuestra familia y nos ha protegido y llenado de bendiciones», comentó la oriunda de Sarasota, Florida, en EEUU.

Y cuando nadie lo hubiera pensado, dijo que no puede evitar sentir una tristeza contradictoria cuando piensa en su hermana.

«Si eso no hubiera pasado, yo no existiría hoy. Es por eso que no tomo mi propósito en esta Tierra a la ligera», aseguró.