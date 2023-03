La historia sigue preocupando a la policía, quienes están en búsqueda del menor después de que la madre, padre adoptivo y los hermanos, viajaran hacia Estambul, Turquía, pero el menor de edad no figuraba en los registros de la aerolínea. Por el momento, los detalles siguen siendo efímeros en cuestión de Rodríguez.

El domingo en la noche la policía determinó que la madre de Noel, Cindy Rodríguez Singh, el padre adoptivo y los otros hijos de Cindy habían abordado un vuelo internacional dos días antes de que se emitiera la alarma de niño desaparecido, detalló la agencia EFE. A través de la información, se reveló que el menor no abordó el vuelo.

El niño, de seis años de edad, no ha sido visto desde noviembre y durante el fin de semana la policía de esa localidad, 55 kilómetros al oeste de Dallas, cambió el estatus de Noel de “persona desaparecida” a “persona desaparecida en peligro”, informó EFE. En redes sociales, se viralizó un video donde la policía de Everman está revisando el hogar donde habitaba la familia.

Noel Rodríguez Texas: ¿La madre no coopera?

Craigh detalló que la madre, padre adoptivo y los seis hermanos que incluyen mellizos de 5 meses de edad y otros niños de 7, 8, 9 y 11 años de edad, habían partido el jueves anterior en un vuelo de la Aerolínea Turca rumbo a Estambul. Noel no figura en la lista de pasajeros, informó EFE. Mientras tanto, la reportera Candace Sweat informó que la mamá del menor “no coopera” con las autoridades.

“Lo que sí sé es que tenemos un niño discapacitado de 6 años que no se puede contabilizar… y que la madre no está dispuesta a cooperar”, reveló la policía después de que se diera a conocer que el menor, no abordó la Aerolínea Turca que tenía por destino Estambul y citó Candace Sweat. Archivado como: Noel Rodríguez Texas