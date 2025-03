Nodal responde con indirecta a Cazzu tras estreno de “Con otra” y enciende las redes

Nodal responde con indirecta

Cazzu lanza tema polémico

Fans analizan letras intensamente

Cazzu encendió las redes con el lanzamiento de su nueva canción “Con otra”.

A solo un día del estreno, la canción acumuló miles de reacciones por las supuestas indirectas a Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Aunque la cantante argentina no mencionó directamente a su ex pareja ni a la intérprete de regional mexicano, los fans no tardaron en atar cabos.

La letra de “Con otra” ha sido analizada por internautas que aseguran que está cargada de mensajes para Nodal y Ángela.

Las indirectas de Cazzu que encendieron las redes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AKA EL FORAJIDO 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)



Frases como “Tu mamá y papá debieron enseñártelo” y “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” han dado de qué hablar.

Otra línea que ha provocado controversia es: “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra.”

También resalta el verso: “Niña, no tengo intenciones de quitártelo.”

A pesar de que Cazzu no confirmó que se trate de una tiradera, en redes se ha interpretado como una respuesta al escándalo que protagonizó su ex.