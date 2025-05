Nodal revela tierno gesto de su hija Inti y enternece a sus fans

Nodal habla de su hija

Inti imita gesto de Nodal

Le canta “Cumbia del cocodrilo”

Luego de semanas de especulaciones y tras un periodo de hermetismo en torno a su vida familiar, Christian Nodal finalmente habló públicamente sobre su hija Inti.

Desde que se anunció su separación con Cazzu, la atención mediática se ha centrado no solo en su vida amorosa sino también en la custodia de su pequeña hija, que reside en Argentina junto a su madre.

Mientras Nodal continúa su carrera artística desde Texas, donde vive con su actual pareja, Ángela Aguilar, poco se ha sabido sobre su vínculo con Inti.

En los últimos meses, surgieron rumores sobre una presunta prohibición legal que impedía al cantante hablar públicamente sobre la menor, debido a un proceso en curso relacionado con su custodia.

Nodal rompe el silencio y habla de Inti

💔👶Christian Nodal rompe el silencio sobre su hija Inti, aunque se decía que el cantante estaba distanciado de la pequeña, Nodal rompió el silencio y habló de su paternidad en La Cotorrisa. Contó cómo comparte con su hija los mismos gestos, como el de pellizcarse la oreja… pic.twitter.com/a6ctuRTRLS — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 5, 2025

A pesar de ello, Cazzu ha compartido algunas imágenes de su hija, siempre resguardando su rostro y su identidad, además de dedicarle una canción homónima en su álbum “Latinaje”.

Sin embargo, durante una reciente aparición en el programa digital La Cotorrisa, Christian Nodal sorprendió al romper el silencio y revelar conmovedoras anécdotas sobre su relación con Inti.

“Se me hace bien loco como cuestiones que van del día a día… tengo un tic, siempre que estoy pensando, o profundizando algo, estoy pellizcando la oreja”, relató Nodal.

“O me voy, se me pierde el enfoque cada que estoy pensando. Recuerdo, hace tiempo, había una foto o un video, no me acuerdo, que estaba con mi hija viendo la televisión y los dos con la misma cara, y los dos agarrando la orejita. Y dices tú ‘¿pero eso cuándo lo aprendió?’. Está bien loco eso”, agregó.