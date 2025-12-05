Nodal demanda a Cazzu por manutención de su hija y la acusa de presunto fraude fiscal

Nodal demanda a Cazzu

Acusa fraude fiscal

Disputa por manutención

La disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu escaló este martes luego de que se revelara que el cantante mexicano habría presentado una demanda en contra de la argentina por el tema de la manutención de su hija, Inti.

Dicha información fue difundida en el programa Ventaneando, donde Pati Chapoy aseguró: “Tenemos los datos de que Christian Nodal demandó ya a Cazzu”.

Según lo expuesto en la emisión, el proceso se presentó en “un juzgado familiar de Jalisco”, donde Nodal comparecería en representación legal de la menor.

El pleito surge tras meses de declaraciones contradictorias entre ambos artistas sobre los acuerdos económicos para cubrir los gastos de la niña.

Nodal denuncia pagos millonarios y presunto fraude

Documentos mostrados por el programa señalan que Nodal habría aportado más de 12 millones de pesos mexicanos —alrededor de 700 mil dólares— por concepto de alimentos en tan solo 13 meses.

Los reportes indican que los pagos se realizaban a través de terceros y siempre en efectivo, supuestamente por indicación de Cazzu, quien solo aceptaba recibirlos en Argentina.

Pati Chapoy añadió que, según Nodal, ella le habría pedido “uno por mes, en efectivo y en su mano”, solicitud que el cantante interpretó como un intento de evitar controles fiscales.

“Para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, comentó la conductora.