Nodal demanda a Cazzu por manutención de su hija y la acusa de presunto fraude fiscal
Publicado el 12/05/2025 a las 15:38
La disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu escaló este martes luego de que se revelara que el cantante mexicano habría presentado una demanda en contra de la argentina por el tema de la manutención de su hija, Inti.
Dicha información fue difundida en el programa Ventaneando, donde Pati Chapoy aseguró: “Tenemos los datos de que Christian Nodal demandó ya a Cazzu”.
Según lo expuesto en la emisión, el proceso se presentó en “un juzgado familiar de Jalisco”, donde Nodal comparecería en representación legal de la menor.
El pleito surge tras meses de declaraciones contradictorias entre ambos artistas sobre los acuerdos económicos para cubrir los gastos de la niña.
Nodal denuncia pagos millonarios y presunto fraude
Documentos mostrados por el programa señalan que Nodal habría aportado más de 12 millones de pesos mexicanos —alrededor de 700 mil dólares— por concepto de alimentos en tan solo 13 meses.
Los reportes indican que los pagos se realizaban a través de terceros y siempre en efectivo, supuestamente por indicación de Cazzu, quien solo aceptaba recibirlos en Argentina.
Pati Chapoy añadió que, según Nodal, ella le habría pedido “uno por mes, en efectivo y en su mano”, solicitud que el cantante interpretó como un intento de evitar controles fiscales.
“Para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, comentó la conductora.
Cazzu ha cuestionado la pensión y Nodal responde
En agosto, la rapera declaró en Despierta América que no consideraba justa la pensión que recibía para su hija.
“No tenemos un acuerdo que yo considere justo”, expresó, señalando que los gastos de Inti eran elevados.
Nodal respondió entonces con un comunicado afirmando que había entregado “múltiples millones de pesos mexicanos”.
Ella reaccionó con ironía en entrevista con El Gordo y La Flaca: “Que me digan a dónde fueron, por favor”.
Disputa por documentos y convivencia con la niña
El equipo de Ventaneando informó además que Nodal niega haberse opuesto a que su hija saliera de Argentina, como afirmó Cazzu previamente.
“Es Cazzu la que se ha negado a que se le expida a la niña un pasaporte mexicano y se tramite una visa para viajar a Estados Unidos”, señalaron sobre la demanda.
El cantante alega que ella ha condicionado esos permisos al incremento de los depósitos, situación que, según su equipo legal, “puede configurarse como coerción”.
La rapera también insinuó que Nodal no ha visto a Inti desde mayo, mientras él afirma que busca “convivir” y participar en las decisiones que afectan el bienestar de la menor.
El conflicto continúa sin acuerdo visible
Hasta ahora ninguna de las partes ha ofrecido declaraciones directas sobre la nueva demanda.
El caso pone en evidencia la complejidad de los acuerdos de manutención cuando ambos padres son figuras públicas en países distintos.
Además, el proceso legal continuará en Jalisco mientras se define la situación económica, legal y de convivencia en torno a la pequeña Inti, según ‘Univisión‘.