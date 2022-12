Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue entrevistado por periodistas de la cadena ESPN y sin nada de vergüenza reconoció que no estudió y no se le da bien hablar en inglés por lo que según el portal de ‘ Medio Tiempo ‘ practica de la manera menos pensada y sin generarle burlas o mortificaciones porque reconoce que no tiene ni idea de si lo hace bien o mal.

Reconoce que nunca estudió ingles ¿y hace el ridículo?

En la entrevista, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se contuvo en sincerarse y decir que él no estudió inglés porque realmente no es algo que se le dé al natural: “Yo nunca he estudiado inglés, traté como un mes pero la verdad es que el estudio no se me da. Nunca se me ha dado, siempre practico con mis amigos de golf, practico cuando estoy ahí, hablo mucho inglés, y ahora si cometo un error o no no importa, estoy tratando de hacerlo y creo que eso es lo que al final te va a hacer hablarlo”, manifestó sin tapujos.

Para alguien que ya está a punto de tener una fortuna de mil millones de dólares gracias a sus victorias en el box así como a sus distintos negocios como su marca de cerveza, pudiera resultar imprescindible el aprender a hablar el inglés, considerado como el idioma universal, pero al pugilista de Jalisco no le quita el sueño no entenderlo o hablarlo bien.