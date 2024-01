La situación, según detalla la declaración jurada, incomodó a la trabajadora al punto que le dijo a De Barros que no seguiría atendiéndolo.

El altercado entre la empleada y el hispano comenzó cuando este se percató que su emparedado no había sido dividido en dos partes.

La orden de arresto no especifica el tamaño ni los ingredientes del pedido.

La situación no acabó con este episodio, la empleada siguió a su supuesto agresor hasta las afueras del establecimiento y empezó a grabarlo con su celular.

Esto no detuvo a De Barros, pues siguió hasta su automóvil y se marchó del lugar.

Todo quedó grabado

Las imágenes de vigilancia que revisaron los oficiales muestran a De Barros «deslizando el sandwich del mostrador que posteriormente golpea (a la empleada)», se lee en la orden de arresto en contra del cliente.

Los uniformados tardaron algunas horas antes de ubicar la dirección de domicilio del acusado. Allí, en su casa, lo arrestaron bajo los cargos de agresión.

De Barros acompañó a los agentes a la comisaría y en su declaración admitió estar involucrado en el altercado de Subway.

Aseguró que se molestó porque no le cortaron el sandwich y que intentó quejarse con el gerente de la tienda para que el problema no escalara a mayores, pero no tuvo oportunidad.