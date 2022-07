“No lo pude ver para nada”

Cuando se le preguntó si lo volvería a ver ella afirmó que no, debido a que su actitud ya la conocía antes de estar en la casa, y considera que son personas completamentes diferentes. “No lo pude ver para nada, ni se comunicó conmigo ni me habló por teléfono. Sabía que él era así, desde adentro de la casa y si haces eso en la vida real no me gusta, somos personas diferentes”, finalizó.

Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a dar su punto de vista al respecto: “seguro ella fue por él para que no se presentará en las galas como ella y él no le hizo caso porque es su trabajo y pues quedo como payasa”, dijo un internauta en las redes sociales. Archivado como: Niurka terminó Juan Vidal. PARA VER EL VIDEO DE CLICK AQUÍ .