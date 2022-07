Niurka ‘castiga’ a Telemundo en la Casa de los Famosos

Baja raiting tras su salida del reality show

La gente se pregunta si regresará al programa Tras la salida de Niurka de la Casa de los Famosos, la vedette cubana ‘castiga’ a Telemundo con una caída de raiting del programa y es que han sido muy notables los números de televidentes activos desde el día que dejó el reality show y después de ello y no son nada halagadores, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de People en Español. Su controversial salida hizo que el reality show lograra registrar la audiencia más alta de la temporada al presntar cerca de 1 millón y medio de televidentes (P2+). Este número que se repitió este lunes pasado con su regreso al show. Esa misma noche fueron más de 1,456,000 televidentes (P2+) que vieron el programa para ver a Niurka y su intenso enfrentamiento con los conductores del show, Héctor Sandarti y Jimena Gállego. ¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS? Los datos son muy significativos y no mienten, esto porque el martes, luego de su última y controversial participación, el reality show presentó una considerable baja de audiencia de aproximadamente 300 mil televidentes (P2+). Así que de casi 1 millón y medio de televidentes (P2+), el reality promedió 1,192,000 (P2+), y con esto perdió el liderazgo en su franja horaria frente a Univision. Es por ello que el miércoles, la audiencia volvió a bajar hasta quedar en 1,165,000 televidentes (P2+) y aunque significan cifras buenas, no son tan altos como los que se registraron el lunes, es por ello que es evidente que su participación atrae a los televidentes, lo que salta la pregunta de si regresará al programa para levantar al público de Niurka en Telemundo en la Casa de los Famosos.

Niurka Telemundo Casa Famosos: ¿REGRSARÁ AL RALITY SHOW? Sobre su posibilidad de regresar al programa la conductora, Jimena Gállego dijo: "Como se lo dijimos, aunque a ella no le gusta, es que esta es su casa como la de los otros 16 famosos. Esta es La casa de los famosos y es su casa y ojalá viniera más seguido porque Niurka es Niurka y Niurka es muy divertida y Niurka dice cosas que solo Niurka sabe decir, entonces yo la verdad estaría muy contenta de recibir aquí a Niurka", declaró en una reciente transmisión en vivo en Instagram con la cuenta @artistasfanaticos. Ante esto la cubana dijo: "Yo le doy mi rating, lo que yo hago, mi arte, mi talento, mi ingenio, mi imaginación, mis ocurrencias a quien yo quiera, a quien se la gane, a quien las valore. Ellos no la valoraron, ellos me destrozaron y yo no soy carnero de nadie. No les voy a dar nada más, les di suficiente y no lo valoraron", reconoció la vedette tras su expulsión.

Niurka Telemundo Casa Famosos: ¿PORQUÉ HA GENERADO TANTA POLÉMICA? Y es que la cubana ha logrado buenos números y una de las cosas que más sorprendió fue que reveló que tuvo sexo sin protección con Juan Vidal dentro de La Casa de los Famosos. La cubana dijo que todo fue real y qué tal vez espere al actor cuando salga del reality show de Telemundo y que ha causado tanto revuelo tanto en Estados Unidos como en México. "Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están encerrados herméticamente allá. Lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia, si no bueno next (el siguiente) , no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida, si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro", dijo en entrevista con De Primera Mano.

¿PORQUÉ LO HIZO? Y no solo fue una, fueron 3 las veces que le pusieron bajo las sábanas, algo que ella dice disfrutó bastante. Fue bien bonito, tres veces. Yo creo que somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic", dijo. Los conductores le recordaron que Vidal tiene una bronca con Cynthia Klitbo, a quien le debe dinero y hasta lo acusó de violento. "Que bueno que me dices lo de los 4 mil dólares para no prestarle dinero y ya. "Si algún día me pasa le doy en su madre, le caigo a putazos, lo agarro dormido", finalizó al revelar lo que hizo dentro del programa de reality show.