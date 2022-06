Tras su escandalosa salida de la casa de los famosos, Niurka ha dado una gira de medios ya que está relatando cómo fue su experiencia al vivir durante seis semanas en completo aislamiento. Al está viviendo sin contacto con el exterior la cubana no pudo enterarse de todo lo que pasó con la vidente que asegura hablar en idioma alienígena.

“Yo creí que estaba loca”, fueron las palabras de la vedette cuando le mencionaron que había una mujer en redes sociales que aseguraba hablar idioma alienígena. “El problema es que necesito que alguien me traduzca”, fue lo que dijo después de ver el video de Mafe Walker “hablando” idioma alienígena. Archivado de: Niurka reacciona Mafe Walker

Uno de los conductores estaba haciéndole un resumen sobre lo que había pasado durante las 6 semanas que Niurka estuvo aislada en el reality de Telemundo. Le preguntaron si ubicaba a Mafe a lo que la cubana respondió que no con su característica personalidad después se burló de eso.

¡Le dio ansiedad!

“Yo no se ustedes, pero a mi me da mucha ansiedad. Necesito que alguien me traduzca”. Esas fueron las palabras de la vedette cubana Niurka al preguntarle qué opinaba acerca del idioma alienígena que la mujer vidente asegura poder hablar. esto ocasionó la risa de los conductores del programa Sale el sol donde fue invitada

Como ya se sabe, la ex de Juan Osorio tiene una personalidad muy excéntrica y hasta ella misma se ha denominado la mujer escándalo. No tuvo miedo al decir que era lo que opinaba al ver aquella evidente hablar un idioma desconocido. VER VIDEO COMPLETO AQUÍ