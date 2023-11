Niurka revela con cuál actor le fue infiel a Juan Osorio

Algunos afirman que Emilio no es hijo del productor Juan Osorio, sino de Bobby Larios debido a un notorio parecido.

La vedette con su polémica forma de ser ha revelado que no sólo engañó al productor con él, sino también con un reconocido actor de TV Azteca.

«Carmen Salinas me llamó para Aventurera y ahí cuando le puse los cuernos con Mauricio Islas», confesó Niurka.

«No, con él (Bobby) nunca le fui infiel, ya no estábamos juntos», aseguró Niurka en su podcast.

«Después de Juan vino Bobby, pero Bobby fue porque el me buscó a mi», siguió aclarando esa parte de su vida en medio del podcast.

«Mauricio fue un cuernito autorizado por la vida, Juan ya me había sido infiel como 5 veces», le dijo al reportero de espectáculos.

Dejó a todos sorprendidos

Las reacciones por su confesión no se han hecho esperar en sus redes sociales: «Hoy si nos dejó a todos sorprendidos».

«Aunque no me cae tan bien, debo decir que me hace reír con todas sus tontadas», le escribieron en Instagram donde se compartió la platica.

¿Y Mauricio islas estaría casado en esa época?», preguntó una usuaria ocasionando que varios se hicieran la misma pregunta.

Uno más comentó: «Mamá Niu es tan ocurrente, lo bueno que nunca tiene miedo de decir lo que piensa». VER VIDEO COMPLETO DE LA CONFESIÓN DE NIURKA AQUÍ.