¿Niurka está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Daniella?

Aseguran que todo sería a causa de Nacho Casano.

Daniella Navarro acepta lo inevitable de la cubana Niurka reconciliación Daniella Navarro. Las cosas entre Niurka Marcos y Daniella Navarro no terminaron de la mejor manera que digamos, ya que dentro y fuera de La Casa de los Famosos ambas tuvieron varios pleitos y como olvidar cuando la vedette cubana aseguró que en lugar de haber salido ella del reality tendría que salir la venezolana. Para nadie es un secreto que Daniella Navarro se ganó muchas enemistades dentro de la casa más famosa de la televisión hispana, pues la cubana no fue la única que salió de choque con la actriz, sino que varios de los exparticipantes lo hicieron, incluyendo a Laura Bozzo. ¿Daniella Navarro se reconcilia con sus ‘enemigos’ tras finalizar La Casa de los Famosos? Pero tal parece que Daniella Navarro ha decidido limar todo rencor y problemas que se suscitaron dentro del reality de Telemundo un claro ejemplo fue al momento de iniciar una nueva vida a lado de Nacho Casano, presumiendo del amor que se tienen uno al otro fuera de las cámaras. “Los dos nos perdonamos y seguimos adelante. Mucha gente me dice ahora ‘oye pero tú con Daniella con todo lo que habló’. Terminó el show, nos conocimos dentro del show, nos gustamos dentro del show, empezamos algo dentro del show y lo continuamos acá”, señaló en su momento Nacho Casano confirmando su romance con la venezolana”. Archivado como: Niurka reconciliación Daniella Navarro.

Niurka Marcos confirma que no volvería a trabajar con Daniella ¿Pero que tiene que ver la relación entre Daniella Navarro y Nacho Casano con Niurka? Pues verán, el actor de origen argentino se ganó el corazón de muchos y creó grandes amistades, por lo que su noviazgo con la venezolana pone en una situación complicada a los amigos del también modelo, entre ellos se encuentra la vedette cubana. Las declaraciones de Niurka Marcos se dieron a conocer mediante un live que la cuenta de ‘Realities y más’ realizó dentro de la plataforma de Instagram donde mantuvo una entrevista con la cubana y al momento en que le cuestionaron con quién no volvería trabajar de inmediato respondió: “Con Daniela no me gustaría, pero pienso que tal vez podría ser por Nachito”. Archivado como: Niurka reconciliación Daniella Navarro.

¿Habrá reconciliación entre Niurka Marcos y Daniella Navarro? Luego de eso fue que le preguntan si estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a Daniella por si amistad con Nacho, “No sé, no hablo de lo que no he vivido. Tendría que experimentarlo para saber qué dice mi intuición y mi corazón. Pero lo que sí te puedo decir es que por Nachito podría poner mi tolerancia y mi sabiduría”,señaló Niurka Marcos durante la entrevista para ‘Realities y más’. Pero esto no acaba ahí, pues Daniella Navarro realizó un live a través de su cuenta de Instagram en donde también se tocó el tema de una posible reconciliación con Niurka Marcos, la venezolana aseguró que sí le hubiese gustado que ambas se hubieran llevado bien dentro de La Casa de los Famosos. Archivado como: Niurka reconciliación Daniella Navarro.

La actriz venezolana revela que le gustaría llevarse bien con la cubana “Yo siempre he dicho y dije que a mí me hubiese encantado nos lleváramos bien, me hubiese encantado porque ella tiene su personalidad y yo tengo la mía y yo creo que ambas hubiésemos logrado cosas perfectas, lo que pasa es que yo no tengo de sumisa nada y yo no obedezco a nadie”, fue lo que Daniella Navarro señaló en su live de Instagram. Ante las declaraciones de Niurka de inmediato los internautas se hicieron presentes dentro de la caja de los comentarios de la entrevista realizada a la cubana, “Que hermosa mujer es Niurka su sensibilidad muestra la calidad de persona que es”, “Bella cuando habla de Nachito”, “Niurka es una mujer fascinante”, “Niurka te queremos hermosa”, compartieron algunos internautas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Niurka reconciliación Daniella Navarro.