Fue en la reciente transmisión del programa “La Saga” en donde la actriz confrontó de manera directa a la también colaboradora del “programa Hoy”, demostrando que no se pueden ver ni en pintura pues dejaron claro que no tienen la mejor de las relaciones.

Niurka ofende Maryfer Centeno: “Le falta mucha vida”

“Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mi me vale mad*** lo que tú opinas. Porque además me vale mad**. Esa mam*** de que adivinas el cuerpo. Escuincla, ¿qué edad tiene esta escuincla? Que todavía le falta mucha vida para analizar”, dijo la vedette.

“Todavía te hace falta muchas cog… muchas vividas, muchas caídas, te hace falta mucha vida para estar hablando estas mierdas”, sentenció. “Haces esto por publicidad y que eres un personaje”, respondió Maryfer ante las ofensas de Niurka. ARCHIVADO DE: Niurka ofende Maryfer Centeno