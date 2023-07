Luego la mamá de Emilio, sorprendió a todos al compartir un video en las redes sociales donde le dice de todo a Wendy: «Wendy es una imagen de la comunidad gay pero que no la pueden dejar ganar así de lite porque se está haciendo la mustia”, comenzó diciendo sobre la comediante.

La famosa vedette Niurka Marcos, arremete contra la famosa influencer Wendy Guevara de ‘Las Pérdidas’ luego de haber consolado a su hijo Emilio Osorio cuando el joven actor rompió en llanto en el reality show de La Casa de los Famosos México. Al parecer esto no fue del agrado de su madre quien explotó en redes sociales.

Luego mandó un mensaje a todos los usuarios que apoyan a la integrante de ‘Las Pérdidas’, ya que es una de las favoritas del público: «A todos los team Wendy, ojo, no solamente en la vida y en este tipo de juegos es ser simpática, bromista, hacernos reír a todos, ya es hora de jugar», agregó Niurka. Archivado como: Niurka arremete Wendy Guevara

Apoyan a la comediante

«Esta arrabalera cree qué todo mundo tiene que ser como ella de vulgar, corriente y argüendera, para figurar… pobre tipa, no está soportando», «Ella no está soportando el éxito de Wendy que si pelear la gente la ama», «Esta señora debería de saber que no todo en la vida es conflicto como ella», continuaron los mensajes.

«Ridícula cree que jugar es ponerse a pelear como ella en cuando le tocó Daniela le puso un hasta aquí y se hizo chiquita y la chisparon del reality», «A Wendy no le gustan los problemas siempre a sido asi. No puede ir peleando con la gente», fueron algunos comentarios de los usuarios. Archivado como: Niurka arremete Wendy Guevara. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .