Niurka estalla en llanto tras la eliminación de Emilio Osorio

La polémica se desató debido a que la vedette se encontraba en las afueras del estudio junto a su familia y se cree que no fueron invitados al show.

El llanto y la tristeza se apoderaron de la actriz, quien enfrentó la dura realidad de que su hijo no sería el ganador del reality show.

Pero la familia del joven cantante de 20 años tuvo que esperar en las afueras del estudio para recibir al quinto finalista, ya que aseguran no los dejaron entrar.

La eliminación de Emilio Osorio dejó en claro que incluso las figuras públicas más fuertes no están exentas de sentir la presión.

La Casa de los Famosos, un programa que ha mantenido a la audiencia en vilo con sus giros inesperados, no ha sido ajeno a las lágrimas y las emociones crudas.

Asegura que no los dejaron entrar

La relación madre-hijo entre Niurka y Emilio había sido evidente en las redes sociales, donde compartían momentos especiales y mensajes de aliento mutuo.

La vedette levantó la polémica en un video tras estallar contra la La Casa de los Famosos en donde asegura que no le permitieron el acceso al estudio.

«Bueno, no nos dejaron entrar. Digo, yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero hubiera sido bueno que dejaran entrar a su hermanito, a todos», reclamo Niurka.

«Estoy molesta, indignados. No se me hace justo que no permitieran la entrada a su madre y hermanos. QUE POCA MA… de la productora», dijo un internauta.