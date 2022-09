Ahora, en una entrevista del programa ‘ Venga la Alegría ‘ se puede confirmar que hablar boda y cómo ambos están más que felices: “Él me regaló esta pulsera y se puso su anillo que es obviamente juego de la pulsera y lo hizo en una ceremonia bonita en Machu Pichu”, comenzó diciendo Niurka enseñando el regalo de su ahora prometido Juan Vidal.

Aunque a Niurka se le había advertido el escándalo del dinero que Juan Vidal le debía a Cynthia Klitbo a quien finalmente ya le habría pagado, eso no le importó a la cubana quien derrocha amor con el de República Dominicana, al que le presentó formalmente a sus hijos y juntos conviven ya como una familia.

Juan Vidal contó que él quería hacer las cosas distintas pero sin duda es un paso enorme a comprometerse con anillos, por lo que Niurka dijo que una boda tradicional es algo en lo que ella no cree: “Yo siento que es algo impuesto, hay formas de comprometerse de manera espiritual que son más honestas”, precisó.

En la entrevista Niurka dio más detalles de lo que planean: “Yo creo que más adelante (el anillo), pero yo quiero ser algo más diferente… portar nuestros anillos de compromiso, eso yo se lo dije un día y a los dos días apareció él con su detalle y me dejó así de… me ganó”, expresó la cubana.

¿Les gustaría hacer un libro de posiciones sexuales? Fue el fuerte cuestionamiento de la reportera a la pareja y Juan Vidal con risa contestó: “Oye pero mira que ideas traes tú… no sería mala idea, algo bonito para las parejas”, dijo el dominicano mientras Niurka contestó: “Nosotros tenemos una sexualidad muy bonita, muy plena, seria un buen baro… “, finalizó.

Niurka narró dónde le gustaría que fuera su enlace matrimonial con Juan Vidal: “A mi me gustaría que fuera en uno de esos cenotes en Yucatán, porque el cenote tiene y todos los mexicanos lo sabemos que tiene energías especiales”, manifestó la cubana antes de una pregunta bastante incómoda de la reportera del matutino de Azteca.

Niurka y Juan Vidal ¿son apoyados por la gente para casarse?

Tras lo vivido en ‘La Casa de los Famosos 2’, la gente comenzó a reaccionar a dicha noticia comentando: ” igual que hizo con Eduardo Antonio, Bobby Larios, luego viene el show de la “separacion” y a seguir saliendo en tv hasta que aparece otro. Esta estrategia ya nadie la cree”, “Linda pareja de corrientes”, “Ya señora siéntese”, “ay estos 2 ya no saben que hacer para que les den cámara y si dice la prensa. Cuanto va a durar el SHOW?”.

Más personas expresaron: “Ah jajajajaja por favor para lo que va a durar este circo”, “Puro show farándula Juan dándose conocer”, “El mismo circo de siempre”, “Juan Vidal no es cubano, es dominicano!”, “Queeee!! Nop eso no funciona puro showw para seguir apareciendo”, “Que buen chiste, ahora sí me hicieron reír”, “No es creíble esto al rato pasará lo mismo como con las otras parejas y así al pasar los años”, se puede leer. AQUÍ EL VIDEO DE LA ENTREVISTA DE NIURKA Y JUAN VIDAL.