Como todo un caballero, Lewis Mendoza le explicó que no era su intención hacerla sentir mal ni faltarle al respeto en ningún momento y que esa era su percepción personal sobre el comportamiento que ella le dio a entender durante el reality show; sin embargo, Niurka, quien hizo una amistad fuerte con el dominicano, utilizó su Instagram para explotar contra Julia Gama y ‘ponerla en su lugar’, hasta con pruebas.

Julia Gama se portó déspota y sin educación con Lewis Mendoza en plena gala luego de ver un video en donde el de República Dominicana aseguró dentro de la casa que ella le coqueteaba, aún estando con Rafael Nieves, lo que a la Miss Brasil le insultó y aprovechó para dejarle en claro que no lo quería de cerca y hasta lo acusó de machista.

Ante la caballerosidad de Lewis para responder con clase los ataques y descalificaciones en la gala, Niurka estuvo al pendiente de su amigo y con pruebas poniendo videos que Telemundo no puso en su programa y que dejan mal a Julia Gama, pues todo lo que Lewis Mendoza dijo fue cierto, la cubana los evidenció.

Luego de que mucha gente se indignara por el comportamiento de Telemundo ante lo sucedido en La Casa de los Famosos 2, pues la clara tendencia es proteger a los participantes morados, desprestigiando a los azules, ahora un nuevo escándalo los dejó expuestos cuando decidieron confrontar a Lewis Mendoza con Julia Gama y Rafael Nieves, cuando eso no se ha dado con ningún otro participante.

“Mi Lewis es todo un caballero propio, ofreció unas disculpas que no merecía la Miss Gárgola porque yo soy testigo de que sí le guiñó el ojo porque yo lo vi”, comenzó diciendo Niurka, para después poner un video donde Julia estaba de lo más feliz bailando sensualmente con el moreno… Después añadió: “Porque te voy a decir una cosa, ni que yo tengo 54 años, cuando bailé con Lewis esa noche todavía no tenía romance con Juan ¿entendiste?”, precisó.

Mama Niu ‘remata’ a Julia Gama por mentir

Dentro del video, Niurka presentó fragmentos de La Casa de los Famosos 2 en donde Julia Gama coquetea con Lewis Mendoza, lo que tanto negaba: “Pero te voy a decir una cosa miss gárgola, ninguna mujer que se respete y que tenga el novio ahí delante permite que otro cab… le pegue la ñon… en las nalgas, eres zorra”, subió la intensidad de las palabras de la cubana.

Y no se quedó callada: “Mira mija, brincos dieras de tener un ser humano tan maravilloso como Lewis en tu vida, tienes el alma vacía y estas rodeada de Mier… has de dormir con la conciencia muy intranquila. Y la producción como siempre le dio la ventaja a la miss gárgola bruja desgraciada para que preparara muy bien su ataque , qué bajos son, qué sucios y qué mier…”, afirmó Niurka para después rematar: “Mira Julia, esta vez no te voy a decir Miss Gárgola, con esta gala de hoy vieja pend… beberás de tus propias aguas infeliz… Oye miss gárgola, eso que tú estás viviendo hoy por cul… aquí en México es decadencia, yo sé esperar, gózatelo mamacita”, finalizó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE NIURKA CONTRA JULIA GAMA.