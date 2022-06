Niurka está furiosa por su salida de ‘La Casa de los Famosos’

¿Telemundo arregló la salida de la cubana?

Niurka no se quedó callada y quiso dejar ‘en evidencia’ a Telemundo

Niurka salió de ‘La Casa de los Famosos 2’ con casi un 50 por ciento de los votos para ser expulsada por la gente, pero acorde a la cubana, la idea de su salida fue de los ejecutivos de Telemundo a quienes evidenció después de una junta que tuvo con ellos y les dijo que no volvería a las galas conducidas por Sandarti y que encima despotricaría contra la empresa.

¿Ardida por la expulsión o está exhibiendo su verdad? En una entrevista para el programa de Imagen ‘De Primera Mano’, Niurka aseguró que la producción manipuló a la gente para ‘hacerla quedar mal’ por lo que está indignada por la reacción de su hija Romi quien le informó que recibió miles de ataques en sus redes sociales.

Niurka ¿quedó mal en La Casa de los Famosos?

“Creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables, ejecutivos… acabo del tener una entrevista con ellos… Alan me contó todo y Romina me habló esta mañana llorando me asustó cuando me dijo ‘ma, tú no te mereces eso, en la audiencia de las galas de Telemundo están atacándote mucho y obviamente ellos manipularon durante esta semana mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso”, dijo Niurka en entrevista.

¿Mucho ataque en redes sociales sin merecerlo? Pese a que su actitud en La Casa de los Famosos 2 dejó mucho qué desear siendo una persona que manipulaba a los demás, prohibía a los integrantes a relacionarse con sus ‘enemigos’ y los intimidaba sin dejarlos expresarse como a Toni Costa e Ivonne Montero, la cubana piensa que todo eso fue orquestado por Telemundo para hacerla ver mal.