¿Qué dijo de La Casa de los Famosos México? Durante las últimas horas el nombre de la vedette cubana ha causado gran polémica tras hacer contundentes señalamientos. Se trata de Niurka Marcos, quién estalla contra José Manuel Figueroa y revela lo inimaginable, le brindamos los detalles. La candante, actriz, bailarina y modelo es distinguida por ser la ‘mujer escándalo’, misma que no suele permitir quedarse callada ante situaciones que le generen conflicto o afecten directamente a algún miembro de su familia, y esta ocasión no fue la excepción. Niurka Marcos estalla contra José Manuel Figueroa y revela lo inimaginable Niurka, tiene una importante historia con los realitys de Telemundo y Televisa de La Casa de los Famosos, pues ella misma fue parte de una de las temporadas para la versión de Estados Unidos, y ahora, su hijo Emilio Osorio se encuentra compitiendo para el programa de México. Mientras que su primogénito más joven se mantiene en la contienda, su madre se mantiene atenta ante cualquier situación que lo pudiera perjudicar. En esta ocasión, para Niurka hubo un par de situaciones que le causaron conflicto y decidió exponerlo en sus redes.

Lo que causaría la furia de Marcos, fueron los señalamientos del hijo de Joan Sebastian Lo que causaría la furia de Marcos, fueron los señalamientos del hijo del famoso fallecido cantante mexicano Joan Sebastian, José Manuel Figueroa. Esto después de que Jose Manuel saliera a opinar al respecto de la reciente salida de La Casa de los Famosos México de su prometida, Marie Claire. Al preguntarle sobre lo que opinaba de Marie y sus excompañeros del reality opinó: «Marie Claire nunca tuvo con bronca con… ¿cómo se llama el Niurkito? , ¿oye no es hijo de Bobby Larios? (ex pareja de Niurka) estoy preguntando, no sé. Bueno, corten eso por favor. Pregunto porqué no sabía, es mi ignorancia, castiguenme a mi. Le mando un abrazo a Juan Osorio (padre del hijo de Niurka), discúlpame hermano. Que yo tenga entendido Marie Claire nunca tuvo bronca con Emilio ni con Niurka, hay que saber de donde viene, Niurka es especial».

«José Manuel Figueroa, bobito ¿te acuerdas cuándo medio co….? porque no me encontrabas el clítoris. Nunca lo encontraste, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana? sólo estuve ocho horas, porque hablabas tanta mie… ¿te acuerdas que te lo dije? te dije que el día que se te ocurriera decir una mam… iba abrir el hocico. Te dije, es importante que sepas donde está el clítoris de una mujer porque el mio nunca me lo encontraste. Mi hijo sabe quién es su papá, porque cuando yo conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Su papá sabe quién es su hijo, pero tu no sabes donde metes el p… Por eso estas con la pend… esa que no tiene cerebro igual que tu».

Figueroa emitió una disculpa pública Ante las inesperadas declaraciones, cientos de usuarios no dudaron en externar su sorpresa, sin embargo, para otros tantos no resultó inesperado, pues aseguran que 'la mujer escándalo' es la prueba de no quedarse callado ante cualquier situación. Tras la polémica, José Manuel Figueroa decidió responder brevemente a la vedette: «Hola Niurka, espero que estés muy bien. Te mando un saludo, oye, este video es nada más para ofrecerte una disculpa obviamente. Que ya lo hice ante las cámaras, pero se armó un relajo. Me preguntaron y por mi ignorancia no sabía, discúlpame de verdad. Reitero la disculpa a ti, Juan Osorio y Emilio por un error mio. Pedí a las cámaras que lo borraran y yo supe que la había regado». DA CLICK AQUÍ para ver como Niurka estalla. DA CLICK AQUÍ para ver lo que José Manuel Figueroa dijo de Niurka y su familia. DA CLICK AQUÍ para ver la disculpa de José Manuel Figueroa.

