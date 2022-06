Niurka pidió que se le haga una campaña de destrucción a Daniella Navarro y a Laura Bozzo, pues según sus palabras ellas han despotricado más con material dañino y tóxico en ‘La Casa de los Famosos’, que lo que la misma cubana mostró: “Yo no quiero ninguna disculpa pública, ningún comunicado ni ninguna cosa de esas, yo quiero que le hagan a Daniella la misma edición destructiva que me hicieron a mi”, comentó la cubana.

Niurka es puesta ‘en su lugar’

Myrka Dellanos dijo que la actitud de Niurka es no entendible puesto que ahora le está ‘tirando’ a Laura Bozzo cuando dentro de la Casa de los Famosos 2 mantenían una relación cordial: “Entiendo que ella vaya en contra de Daniella porque tuvieron un encontronazo que lo vimos, pero no entiendo que diga que quiere una campaña en contra de Laura”, precisó.

Pero ahora que Niurka reclamó que no mostró Telemundo ‘sus mejores momentos’ en la casa como las relaciones sexuales que tuvo con Juan Vidal, la conductora de ‘La Mesa Caliente’ explotó: “Eso me sorprende muchísimo porque no es algo como que ‘digas ese es mi mejor momento’, creo que ella no está pensando cuando está hablando”, confesó Myrka.