Niurka despide el año en bikini de hilo dental y así lo presume (FOTOS)

Niurka despide el año en bikini de hilo dental: Este 2022 fue un año bastante polémico para la vedette cubana Niurka Marcos, pues además de formar parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos 2, la bailarina estrenó varios romances los cuales, no terminaron precisamente de la mejor forma.

Como te lo mencionamos anteriormente, desde un lujoso yate, Niurka Marcos no estuvo sola de viaje, pues también está acompañada de otros amigos cercanos y de su hija, la inigualable Romi Marcos, quien se dedica a ser influencer y próximamente espera estrenar nuevos sencillos musicales.

Niu rka hizo polémicas declaraciones recientemente en donde aseguró que su verdadero amor fue Juan Osorio. “Hoy me atrevo a decirlo aunque hoy él esté junto a una pareja maravillosa… Verlo resurgir como el ave fénix después de una gran enfermedad, acompañarlo, juntos al éxito que tuvimos como pareja, a nuestras carreras, que de manera paralela fueron triunfando, apoyarnos el uno al otro”.

Niurka despide el año en bikini de hilo dental: Declara que Juan Vidal, su ex, practica la santería

Su polémica relación con Juan Vidal se hizo bastante famosa en toda Latinoamérica, pues Niurka presumió haber encontrado un amor inigualable y un hombre que la amaba con todo su corazón. Lamentablemente, esto no funcionó y acabó en muy malos términos, haciendo que ella misma diera declaraciones sobre su ex que no muchos esperaban escuchar.

“Es una de las cosas que le va a afectar bastante a Juan Vidal, porque les voy a decir algo que puedo decir con el permiso de Ifá: Juan Vidal recibió Santos, tiene los Santos abandonados aquí en México y se la vive paseando por el mundo”, indicó también el portal de noticias El Heraldo de México. Archivado como: Niurka despide el año en bikini de hilo dental