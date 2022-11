Niurka dice que Cynthia Klitbo es la culpable de sus ‘desgracias’

En un reciente encuentro con la prensa, la vedette cubana señaló que no está interesada en ser amiga de Cynthia Klitbo, pues a pesar de que le advirtió de lo problemático que era Vidal, considera que la forma en cómo lo hizo no fue correcta ya que la expuso públicamente.

“Hay que pensar antes de hablar. Aunque primero digas ‘lo amo’ y después digas ‘lo odio’ porque así es el ser humano. Es normal, según la vivencia. Pero su comportamiento, el de Cynthia Klitbo, fue muy desagradable, aparte me llevó entre las patas”, advirtió Marcos a los medios de comunicación.

“Ella quiso imponerme su escándalo, me hubiera llamado por teléfono: ‘oye, flaca esta este c*br*n muy loco, ten cuidado’, pero ella enseguida quiso figurar y mis escándalos yo los inicio, yo los desarrollo y los acabo. No invito a nadie ni responsabilizo a nadie ni embarro a nadie”, dijo Niurka Marcos.

Niurka Cynthia Klitbo culpable: Odia a Juan

Comentó que nunca retomaría su relación con el actor y agregó que continuará con los ataques verbales en contra de su ex pareja, al que se refirió como “la anaconda”. Pues al parecer el actor dominicano la dejó muy alterada después de que terminaran su relación. VER VIDEO AQUÍ.

Mencionó que ella odia a Juan Vidal con “precipitación, alevosía, ventaja, mal intención y mal de fondo”, y agregó: “le voy a dar fuete, todo lo que me dé la gana”. “¿Qué más le voy a decir? Si no lo dejo respirar… La anaconda no tiene cerebro, es narcisista, vaya está tan loco el güey que hasta se te olvida lo buena que está la anaconda.” Con información de Eden Dorantes y Berenice Ortiz.