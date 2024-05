Niurka confiesa que fue infiel a Juan Osorio con reconocido actor mexicano

“Es un caballero, y a parte no va a hablar de eso, me va a negar”, comentó Niurka ante las cámaras del programa ‘Sale el Sol’.

Visiblemente nervioso, Mauricio Islas recordó que su romance con Niurka no era un secreto y que le extrañaba que la prensa volviera insistir sobre el tema.

“Entonces me dejé llevar. La verdad, me desquité con uno guapo, no así como otras niñas que se desquitan con cualquiera”, mencionó.

“Éramos jovencitos; él era soltero y me acababan de poner los cuernos descaradamente y estaba bien enojada”, declaró la conocida ‘mujer escándalo’.

Las declaraciones de Mauricio Islas

“Hicimos Aventurera como hace 25 años, empezó, creo, en 1996… Se nos olvidaron los tiempos”, inició diciendo el galán de telenovelas.

“Lo que siempre he dicho es que no soy una persona que cuente lo que hice o no hice hace mucho tiempo”, aclaró el actor mexicano.

“Si ella lo está diciendo, respeto mucho las razones por lo que lo dice. La quiero, la admiro, la respeto… No tengo nada que estar contando”, respondió Islas.

“De mi boca no va a salir absolutamente nada. No se trata de negar o no; (pasó) hace 25 años. Uno es joven y pasan muchas cosas”, señaló Mauricio.