Niurka dice sí: la emotiva propuesta de matrimonio en ‘La Casa de los Famosos All-stars’

Conmovida al máximo, Niurka respondió inmediatamente con un efusivo “Oh my god (Oh, Dios mío). Mi amor, te amo… Sí”, desatando aplausos y gritos de emoción de quienes atestiguaban la escena.

Decidida a reencontrarse con su novio, la cubana no imaginó que en esa breve convivencia se toparía con la frase más importante de la noche: “¿Quieres casarte conmigo, mi amor?”.

Su ahora prometido, conocido también como ‘El Príncipe’, es actor, modelo y bailarín originario de Veracruz, y aunque aún no hay detalles precisos sobre cómo será su boda, se especula que podría convertirse en el primer enlace matrimonial celebrado dentro de ‘La casa de los famosos All-stars’.

La relación, marcada por la chispa de ambos al ser Sagitario, ha sido compartida abiertamente en redes sociales, donde la vedette ha expresado en más de una ocasión que la diferencia de 20 años con Bruno no supone un problema para ellos.

Por el momento, solo queda esperar para saber si la producción del reality decidirá documentar este suceso al cien por ciento, pues el público ya se muestra ansioso por ser testigo de todos los preparativos de la futura boda.

“Yo no busco nada, mis santitos me lo pusieron, me lo trajeron especial para mí. Tienen que ver nuestras pláticas que lindas son», afirmó Niurka.

«Es Sagitario, como yo (…) Que viva el amor, que vivan los momentos hermosos que nos da la vida, que aprovechemos, abracemos mucho y nos aferremos a los momentos especiales”, comentó Niurka en sus redes, dejando en claro que está lista para esta nueva etapa al lado de Bruno Espino.

FUENTE: TVNotas / Infobae