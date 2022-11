Una reportera le preguntó a Niurka si ella tomaría cartas en el asunto y planeaba ‘vengarse’ de su ex, a lo cual la vedette respondió: “No lo necesito, él solito está de cabeza, no necesito”, dijo sin rodeos la cubana. Niurka ya ha dado a conocer declaraciones bastante polémicas sobre él. Archivado como: Niurka Juan Vidal santería

Confiesa que Juan Vidal es alcohólico

“Hubo cosas de su personalidad que traté de componer porque yo pensé que tenían arreglo, como por ejemplo, su alcoholismo. Llegaba al aeropuerto (refiriéndose a Juan Vidal) y pedía un whiskey doble y después de desayunar pedía otro whiskey doble y llegábamos a la sala y pedía otro whiskey doble y después pedía otro whiskey doble para meterlo al avión porque en el avión no hay etiqueta negra”.

Pero esto no fue lo único que Niurka tendría que decir de su ex, Juan Vidal: “Yo le decía: ‘Juan, ya párale güey, que eso es ped…’ y me decía: ‘No, yo puedo, estoy acostumbrado, siempre que viajo lo hago’. Él y Cynthia (refiriéndose a la actriz Cynthia Klitbo) tienen un grave problema de alcoholismo, me imagino las parrandas que se agarraban entre los dos”, expresó la cubana (VER VIDEO). Archivado como: Niurka Juan Vidal santería