Niurka arremete contra Javier Ceriani tras acusarla de hacerle brujería

Niurka arremete contra Ceriani.

Aclara acusaciones en su contra.

¿Hubo brujería tras fin de Chisme No Like?

La siempre polémica Niurka Marcos no se quedó callada ante las declaraciones del periodista Javier Ceriani.

Quien recientemente insinuó que la actriz y bailarina podría haberle hecho brujería.

La respuesta de Niurka a la revista ‘Tv y Notas’ fue tan directa como era de esperarse, dejando clara su postura sobre el tema.

Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, habló sobre el final del ciclo televisivo que compartía con Elisa Beristain.

Niurka Marcos manda explosivo mensaje a Ceriani

Durante una entrevista, Ceriani sorprendió al público al relatar una experiencia en la que supuestamente fue víctima de prácticas de brujería.

«Eduardo Antonio, el ex de Niurka, me robó un saco de mi camerino. Seguro Niurka me trabajó», declaró Ceriani.

Ante estas acusaciones, Niurka no tardó en reaccionar.

En un reciente encuentro con los medios, la vedette fue cuestionada sobre las palabras de Ceriani y, fiel a su estilo, respondió sin rodeos.