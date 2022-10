Belinda sigue en boca de todos tras su truene con Nodal

La bailarina y actriz cubana Niurka Marcos arremete en su contra por la ‘oración’ en la que le lanza indirecta a Christian Nodal y a sus otras exparejas

“Ahora resulta que es muy santa”, le dicen algunos usuarios “Se ciega mucho cuando tiene un hombre a su lado”. En el marco de las Fiestas de Octubre, que se llevan a cabo en Guadalajara, Jalisco, la cantante mexicana Belinda ofreció un concierto recientemente donde lanzó una ‘oración’ que hacía referencia a sus ex parejas, la cual causó sensación en redes sociales, sin embargo, Niurka arremetió en su contra y ¿defendió a Christian Nodal? De acuerdo con información de El Financiero, esta ‘oración’ dice lo siguiente: “Santa Belinda de los amores, patrona de los encul…dos, reina de los amarres y del ‘sapito encantado’, te pido me hagas el milagro para que también se enc…len conmigo y mi nombre lo lleven tatuado. Amén”. Mientras a algunos les pareció divertido, a la ex aAventurera no le causó nada de gracia. ¿Qué le dijo Niurka a Belinda? Tranquila, Niurka le comentó a varios reporteros que, respecto a la ‘oración’ de Belinda, existen diferentes tipos de pretensiones y que el estilo de la intérprete de Amor a primera vista es simplemente el suyo: “Yo no amarro a ningún hombre porque luego cuando me lo quiero quitar de arriba me cuesta mucho trabajo, y como no quiere que nadie se tatue nada de mí en su cuerpo, tampoco”. “A mí me gusta que los hombres, o el hombre que esté conmigo, esté porque quiere, cuando quiere y porque quiere hasta que quiera él o yo. Todavía Belinda tiene mucho qué aprender, sobre todo que no hubiera dicho eso, porque es una pende…, acabas de decir una mam…da y de esas palabras que al rato pueden servir en tu contra”, comentó Niurka.

También se le va con todo a Cynthia Klitbo Pero no solamente para Belinda tendría algunas palabras Niurka, sino que también se le fue con todo a la ex de su novio Juan Vidal, la actriz mexicana Cynthia Klitbo, quien aseguró que las palabras de la cubana se le resbalaban como algún desecho que se va por el excusado: “Por eso es que ella se está yendo por la cloaca y por eso es que la audiencia está exponiendo todas sus…”. “Yo no tengo ninguna… más que la que suelto por el hocico cuando hablo como esa. Fue la peor actuación que hizo, con lo buena actriz que es Cynthia parece mentira”, reveló Niurka, quien se sorprendió al enterarse que su ex, Bobby Larios, habría sido invitado para formar parte de la tercera temporada del reality show La Casa de los Famosos: “¿pero Bobby qué contenido tiene? Va a pasar todo el contenido hablando de mí, qué bueno, me va a inmortalizar más de lo que estoy (Archivado como: Niurka arremete contra Belinda y su ‘oración’ en la que le lanza indirecta a Christian Nodal).

Niurka está feliz por la boda de su hijo Kiko En temas más amables, se le preguntó a Niurka por el compromiso matrimonial de su hijo Kiko con su novia: “Formalizaron su compromiso, lo han hecho muy bien”, dijo la cubana, quien no se salvó de los comentarios de los internautas tras haber arremetido en contra de Belinda y su ya famosa ‘oración’: “Pobre Niurka, cuando está caliente con un hombre, pierde la cabeza. Después aterriza”. “Ahora resulta q es muy santa”, “Creo que Belinda es más inteligente que tú porque habla en sentido figurado y tú crees que es verdad”, “Pobre Niurka, se ciega mucho cuando tiene un hombre a su lado, cree que tiene un santo, pero cuando a ella le hagan lo que le hicieron a la Cynthia, saldrá llorando con lo payasa que es”, “¿Quién se va a tatuar a Niurka? Beli es una princesa que pueden hacer y decir y seguirá siendo una princesa” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“El señor está pagando lo que hizo”, Niurka opina sobre el caso de Pablo Lyle En un video que está disponible en el canal oficial de YouTube del periodista Edén Dorantes, se puede ver la reacción de la bailarina y actriz cubana Niurka luego de que le preguntaran su opinión después de que el actor mexicano Pablo Lyle fuera declarado culpable de homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández: “Di mi opinión y vuelvo a repetirla: la arrogancia, el no aguantar la ira, el no controlar el carácter, la soberbia. Todos en algún momento hemos tenido momentos de soltar el fua, pero hay que conectar la ira, el coraje, la arrogancia y lo que tu quieras, con la prudencia. No te puedes pelear con la razón, hay que conectarla con tus sentimientos y no chingart… a ti mismo. El señor está pagando lo que hizo, no razonó” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).