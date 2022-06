“Conmigo se portó como todo un caballero, de pronto se iba a socializar un poco porque de pronto él necesitaba como un poquito eh, tener más cerca a los enemigos, yo no pero no tiene que hacer lo mismo que hago yo o sea no es obligación”, añadió a sus declaraciones durante la entrevista para ‘De Primera Mano’.

Así fue la reacción de los internautas ante las declaraciones de la cubana

“Nos gustamos, nos encantamos, hicimos click, había mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me arrepiento para nada, lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia y si no, bueno, no pasa nada, yo soy bastante desapegada, si lo tengo lo disfruto y si no lo tengo, next, me busco otro”, concluyó Niurka al momento de hablar sobre la relación que formó con Juan Vidal dentro del reality.

Cómo era de esperarse la reacción por parte de los internautas no tardó en hacerse presente dentro de los comentarios del video que publicó el programa en su cuenta de YouTube, "Que ejemplo le da a la hija", "Así o las vulgar y corriente, y claro que Juan era lindo con ella si le quitaba las ganas al chavo", "Niurka corre de ese hombre , no te conviene , es mejor estar sola", "Que ridiculez de Niurka", se lee en redes.