Decenas de niños en Florida regresan con sus familias tras deportaciones

Niños regresan tras deportaciones

Familias temen nuevas detenciones

Centro apoya reunificaciones infantiles

El Guatemalan-Maya Center está asistiendo a al menos 58 niños de Florida, de entre tres y quince años, para reunirse con sus familias en Guatemala y otros países de Latinoamérica tras la deportación de sus padres.

Siete menores viajaron esta semana desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia Guatemala, según informó el Miami Herald.

Tres de los niños son ciudadanos estadounidenses y cuatro crecieron en Lake Worth Beach, en Palm Beach, donde reside una numerosa comunidad guatemalteca.

Diego Serrato, voluntario del centro, dijo al diario que separar a un niño de sus padres no es una lección y que nadie gana en ese proceso.

Niños migrantes y reunificaciones en Florida

🇺🇸 Aumentan las deportaciones de menores en Florida, alertan organizaciones 👉 El Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha intensificado su política migratoria en Florida, provocando deportaciones masivas que afectan directamente a menores, incluso a… pic.twitter.com/lX4Dka6I0I — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 6, 2025

El Guatemalan-Maya Center, ubicado en Lake Worth Beach, ha gestionado poderes notariales para unos 200 menores adicionales cuyos padres temen ser detenidos.

El objetivo es garantizar que los niños puedan recibir cuidado mientras se resuelven sus procesos migratorios, según Infobae.

En esta comunidad, situada a unos 100 kilómetros al norte de Miami y a 11 kilómetros al sur de la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, las detenciones se han intensificado.

El Miami Herald indica que muchas familias viven bajo creciente incertidumbre ante el temor de separaciones forzadas.