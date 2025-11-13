Niño pasa siete horas solo en un carro en Bogotá: fue rescatado

Un niño de dos años fue rescatado por la policía luego de haber permanecido encerrado durante aproximadamente siete horas dentro de un vehículo estacionado en el sur de Bogotá.

El caso, que causó conmoción entre los residentes del sector, fue atendido por las autoridades tras una llamada de emergencia realizada por vecinos que notaron la presencia del menor solo dentro del automóvil desde tempranas horas de la mañana.

La alerta vecinal que salvó al menor

#Atención🚨| Rescatamos a un niño de tan solo 2️⃣ años que se encontraba encerrado en un vehículo estacionado en el sector de La Favorita. Al parecer, llevaba cerca de 7 horas en estado de abandono; el vehículo fue inmovilizado y se investiga el paradero de sus padres. pic.twitter.com/u7C3bSGhI8 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 12, 2025

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá, los residentes del barrio alertaron a las autoridades cuando observaron que el niño no recibía atención de ningún adulto.

“Los vecinos notaron a un niño de dos años solo dentro de un carro estacionado desde temprano. Pasaron varias horas y nadie se acercó al vehículo.

La preocupación creció hasta que una llamada a la línea de emergencias 123 activó la cadena de asistencia”, reportó El Tiempo.

Los uniformados acudieron al lugar y, al no hallar a ningún familiar, rompieron una de las ventanas traseras para liberar al menor, quien fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial para su valoración médica.

En un video difundido por las autoridades, se observa el momento en que un oficial introduce el brazo por la ventana para abrir la puerta trasera y sacar al pequeño, mientras los testigos observan con angustia y alivio.

Siete horas dentro del vehículo: el hallazgo y la investigación

El teniente coronel Norberto Caro, de la Policía Metropolitana, confirmó que el menor habría permanecido alrededor de siete horas encerrado en el automóvil, el cual fue inmovilizado por las autoridades tras el operativo de rescate.

“Nuestro equipo de Infancia y Adolescencia llegó al lugar y coordinó con la Policía Administrativa para rescatar al niño. Es importante señalar que el vehículo fue inmovilizado y el menor se encuentra ahora en un centro especializado para menores”, explicó el oficial.

Las primeras versiones indican que los padres del niño no se encontraban en la zona y que se desconocía su paradero al momento del rescate.

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que la abuela del menor se presentó ante las autoridades, mientras se investiga si existió abandono o negligencia.