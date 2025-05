Niño de 6 años fallece tras ser abandonado en un vehículo bajo temperaturas extremas

Un niño de 6 años perdió la vida tras ser dejado dentro de un vehículo en Paso Robles, California, durante el fin de semana, cuando las temperaturas alcanzaron los 37 °C.

El hecho ocurrió el sábado, en lo que se ha convertido en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad.

La policía local recibió la alerta sobre la muerte del menor poco antes de las 6 p. m. del sábado.

Según los investigadores, el padre del niño, Briant Reyes-Estrada, de 27 años, estacionó su vehículo en el estacionamiento del Paso Robles Inn y dejó al niño dentro por varias horas.

27-year-old Briant Reyes Estrada was arrested after a 6-year-old boy died from sustaining life-threatening injuries, possibly related to heat exposure while inside a vehicle.





