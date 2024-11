Niño de 10 años llega solo a la frontera sur de EE. UU. tras ser abandonado por traficantes

Un desgarrador hallazgo ocurrió en la frontera sur de Texas cuando un niño de 10 años, originario de El Salvador, fue encontrado llorando y solo cerca de Maverick County.

Esto tras haber sido abandonado por los traficantes de personas que lo habían acompañado en su viaje.

El pequeño, que llevaba consigo únicamente un teléfono celular, fue localizado por un oficial de la Patrulla de Carreteras de Texas, quien lo grabó mientras le preguntaba qué había sucedido.

En un video publicado por el teniente Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), el niño, entre sollozos, habla con el agente.

NEW: This morning, @TxDPS Troopers apprehended a group of 166 illegal immigrants in Maverick County. Included were 31 unaccompanied minors ages 10 – 16 and 5 Special Interest Aliens (SIAs) from Iran & Turkey. State Troopers arrested 31 illegal immigrants for criminal trespass.… pic.twitter.com/a7e9GNQp9U

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) November 27, 2024