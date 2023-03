“Estoy desesperada ya son muchos los incidentes que han pasado con mi hijo y la verdad no sé qué hacer, él tiene un soplo en el corazón y la última vez lo golpearon en el pecho y perdió el aire, tengo miedo por él”, dijo la angustiada madre, quien se comunicó con MundoNow.

Mateo Luna apenas tiene diez años y ya vive los peores momentos de su vida, en un lugar que debería ser sagrado para él y sentirse seguro, pero no lo está, en el camino a su escuela.

“Es muy frustrante porque mi hijo no quiere ir a la escuela y no quiere ser más golpeado por niños que igual son más grandes que él; esos niños están en séptimo, octavo grado y mi niño esta en cuarto grado”, resalta la madre inmigrante.

La madre pensó que en EEUU habría mas justicia qué en su natal México

La mujer quien es originaria de México, dice que dejó migró Estados Unidos hace años para que cuando tuviera sus hijos vivieran en un país con más justicia, pero esto no lo ha encontrado. “Es injusto que no hagan algo por llamarles la atención y no haber ningún reporte”.

“Yo les dije a los de la escuela de administración que les dieran mi información a los papás de esos niños y jamás me han contactado, ni los papás ni los de la escuela”, apunta que se mostró impotente ante la situación. Archivado como: Niño hispano golpeado humillado.