Niño de 6 años muere tras ser atropellado por autobús escolar en Oklahoma City
Publicado el 12/04/2025 a las 21:27
- Niño muere atropellado
- Autobús escolar involucrado
- Comunidad expresa conmoción
Segun informa people en espanol, Un niño de seis años falleció después de ser atropellado por un autobús escolar en Oklahoma City, tras descender del vehículo a solo una cuadra de su escuela.
El incidente ocurrió alrededor de las tres quince de la tarde cuando tres niños bajaron y el menor corrió frente al autobús mientras este giraba hacia otra calle.
La policía informó que el conductor no logró detenerse a tiempo y el impacto provocó heridas graves que requirieron traslado inmediato del menor a un hospital cercano.
El niño atropellado Oklahoma City fue declarado fallecido posteriormente debido a la gravedad de las lesiones sufridas, pese a los esfuerzos médicos realizados tras el accidente.
Testigos narran momentos posteriores al atropello
Vecinos que presenciaron la escena describieron angustia y desesperación mientras personal médico intentaba reanimar al menor herido en plena vía pública frente a sus hogares.
Orlando Bonilla declaró a KWTV que vio a los médicos trabajando intensamente sobre el niño, quien no mostraba señales de movimiento durante los procedimientos de emergencia aplicados.
Bonilla indicó que el menor parecía inconsciente al ser colocado en la ambulancia, situación que aumentó la preocupación entre quienes observaron el accidente desde el lugar.
Michael Morgan, un padre que estaba en la zona, expresó tristeza y empatía, mencionando lo devastador que sería enfrentar algo similar con alguno de sus hijos.
Niño atropellado Oklahoma City genera conmoción comunitaria
La comunidad escolar y vecinal continúa conmocionada tras conocer la muerte del menor, quien cursaba primer grado en Fillmore Elementary, donde era conocido por compañeros y maestros.
El distrito escolar de Oklahoma City emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida y destacando la rapidez con la que los rescatistas intentaron salvar la vida del estudiante.
En su mensaje oficial, el distrito reconoció el impacto emocional del hecho y aseguró que ofrecen apoyo psicológico para estudiantes, familias y personal docente afectado.
La muerte del niño atropellado Oklahoma City ha reavivado conversaciones sobre seguridad alrededor de zonas escolares y la necesidad de reforzar protocolos durante horarios de salida estudiantil.
El distrito escolar confirma la tragedia y ofrece apoyo
El distrito escolar OKCPS informó que el estudiante fue atropellado por un autobús oficial del sistema educativo a poca distancia de la escuela, justo después de la salida.
Las autoridades educativas confirmaron que, pese a los esfuerzos del personal médico y de los rescatistas, el niño falleció debido a la gravedad de sus heridas.
El comunicado oficial enfatizó el compromiso del distrito con brindar apoyo emocional inmediato y acompañar a la familia mientras afrontan la pérdida del menor.
La escuela Fillmore Elementary también expresó condolencias públicas y reiteró la importancia de mantener medidas de seguridad para estudiantes durante momentos de alto tránsito vehicular.
Autoridades investigan circunstancias del atropello fatal
La policía continúa investigando las circunstancias exactas del accidente, analizando factores como visibilidad, velocidad del autobús y protocolos aplicados durante la bajada de los estudiantes.
Las autoridades no han confirmado si el conductor enfrentará cargos, pero revisan videos de seguridad y testimonios para reconstruir la secuencia precisa de los hechos ocurridos.
El área del incidente fue acordonada temporalmente para permitir una investigación detallada y garantizar que toda evidencia disponible quede debidamente registrada por los peritos correspondientes.
La comunidad espera respuestas claras mientras las autoridades determinan responsabilidades y evalúan posibles medidas para evitar tragedias similares en zonas escolares de Oklahoma City.