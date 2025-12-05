Niño de 6 años muere tras ser atropellado por autobús escolar en Oklahoma City

Niño muere atropellado

Autobús escolar involucrado

Comunidad expresa conmoción

Segun informa people en espanol, Un niño de seis años falleció después de ser atropellado por un autobús escolar en Oklahoma City, tras descender del vehículo a solo una cuadra de su escuela.

El incidente ocurrió alrededor de las tres quince de la tarde cuando tres niños bajaron y el menor corrió frente al autobús mientras este giraba hacia otra calle.

La policía informó que el conductor no logró detenerse a tiempo y el impacto provocó heridas graves que requirieron traslado inmediato del menor a un hospital cercano.

El niño atropellado Oklahoma City fue declarado fallecido posteriormente debido a la gravedad de las lesiones sufridas, pese a los esfuerzos médicos realizados tras el accidente.

Testigos narran momentos posteriores al atropello



Vecinos que presenciaron la escena describieron angustia y desesperación mientras personal médico intentaba reanimar al menor herido en plena vía pública frente a sus hogares.

Orlando Bonilla declaró a KWTV que vio a los médicos trabajando intensamente sobre el niño, quien no mostraba señales de movimiento durante los procedimientos de emergencia aplicados.

Bonilla indicó que el menor parecía inconsciente al ser colocado en la ambulancia, situación que aumentó la preocupación entre quienes observaron el accidente desde el lugar.

Michael Morgan, un padre que estaba en la zona, expresó tristeza y empatía, mencionando lo devastador que sería enfrentar algo similar con alguno de sus hijos.