Niñera hispana olvidar niña: EL ESPOSO DE LA ACUSADA ROMPE EL SILENCIO

“Se olvidó, o no sé, la única que sabe es ella”, dijo Pedro, el esposo de Pérez-Domingo con quien tiene una relación desde hace 24 años, ante las cámaras de Local 10 News, mencionando que hasta el momento no ha podido hablar con su esposa, debido a que no se lo han permitido las autoridades. La niña estuvo encerrada a una temperatura de 96 grados Fahrenheit, que provocó la muerte de la menor, quién no fue auxiliada a tiempo.

En un principio se dijo que estaría enfrentándose a una multa de $50,000 dólares además que desde el sábado pasado permanecía en la cárcel de Miami-Dade. Fue la pareja de Juana Pérez-Domínguez quién salió en defensa de ella para hablar sobre los hechos ocurridos. Él mencionó que se trata de un accidente y que las autoridades sólo la ven como una homicida, cuando es todo lo contrario, además aseguró que nunca tuvo la intención de asesinar a la niña de esa terrible forma.