La cantante de 46 años continúa generando la envidia de miles tras lucir una figura completamente impecable y un abdomen de acero, mostrando su figura musculosa además. Por supuesto que la gente no se quedó atrás al querer compartir su opinión sobre el físico de la guapa mexicana.

Otros de los comentarios que recibió, es sobre las críticas acerca de su físico, en donde muchos resaltan que usa mucho ‘silicón’: «Más plástico que nada», «Se le ve muy rara la cara», «Está bien que se cuide, pero no va a estar joven toda la vida», «Se le nota el plástico, toda la silicona», «Me parece que no aguanta mas plástico», «Muy artificial».

Aunque Ninel Conde ya se ha llegado a molestar en varias ocasiones luego de que la cuestionan sobre su impactante cambio físico, la conductora no ha dejado de hacerse ese tipo de arreglos ni por las miles de críticas que le han llovido, es por eso que decide no darles importancia.

Ninel Conde sorprende al mostrar un cuerpazo: La actriz llega a un acuerdo con su expareja

Después de casi tres años de desacuerdos y peleas por la custodia de su hijo, por fin la cantante y actriz Ninel Conde y su ex pareja, Giovanni Medina han llegado a un acuerdo legal por su pequeño. La pareja ha decidido dejar a un lado las controversias entre ellos para determinar qué sucederá con su hijo.

A pesar de que solucionarán sus problemas en paz, no se han dado a conocer los arreglos a lo cual llegaron los padres del pequeño, por lo que no es posible saber si será custodia compartida. En la publicación, Ninel Conde menciona, que no hay mejor solución para los problemas que el diálogo.

