En uno de sus más recientes videos, la exuberante cantante aparece con un bikini de infarto y la gente no dudó en comentar: “Esta bien sabrosa mamasita Ninel”, “cuerpo de diosa, te amo”, “qué bombón”, “qué rico”, “cómo me gustan los cueros bien tostaditos”, “eres gran actriz, gran cantante, todo de ti es bello, te mando un abrazo fuerte y un beso enorme hasta donde estás”.

La cantante ha ganado cada día más seguidores y mucho se debe a las sensuales fotografías que sube en poca ropa o con prendas diminutas, trajes de baño, bikinis y tangas, incluso algunas sin ropa, por lo que muchos se sus fans no pierden la oportunidad de comentar sus fotografías, algunos de ellos que sobrepasan sus instintos y exhiben lo que sienten por ella.

La cantante mexicana Ninel Conde, conocida como el ‘Bombón asesino’, despierta las más bajas pasiones de sus fans al posar en sexy bikini, varias de sus imágenes se encuentran es su cuenta oficial de Instagram, en la cual ya tiene más de 5.5 millones de fieles seguidores que no pierden la oportunidad de hacerle halagos a sus diminutas prendas y enormes atributos.

Ninel Conde bikini: “SE VE RICA ESA COSA”

En un video con un atuendo en color verde, la gente le comentó: “Se ve rica esa cosa”, “a mí me gustaría tener ese cuerpo, pero a mi lado”, “¿De qué te estás acordando?”, “qué hermosa estás con ese traje de baño tkm Ninel”, “guapísima y muy sensual señorita princesa”, “te miras bien hermosa y hasta sin maquillaje todavía te miras bien joven y sexy mamita, te amo con todo mi corazón”.

Pero los elogios aumentaron: “Hay mujeres bellas y hermosas y una de esas bellezas y lindas eres tú, eres la más bella y hermosa del mundo mundial”, “te amo, te quiero, te adoro, te admiro tanto, no me canso de decirlo, qué linda eres, me gustas demasiado, soy tu fan y te deseo lo mejor este fin de semana”, “no se puede ser más hermosa y sensual”. Archivado como: Ninel Conde bikini