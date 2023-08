Muere niña de 1 año tras ser olvidada en el transporte escolar

Niña de Nebraska es olvidada en transporte escolar

Arrestan al conductor del vehículo

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Una niño de 1 año muriera después de ser dejada en un vehículo caliente afuera de una guardería en Omaha, Nebraska.

Los oficiales acudieron a Kidz of the Future Childcare, cerca de las calles 50 y Leavenworth, por una niña que no respondía.

Autoridades dieron más detalles de lo ocurrido, al parecer el culpable fue el conductor responsable de cuidar a los niños.

Dieron a conocer las condiciones en las que la menor fue encontrada dentro del vehículo.

Tragedia en guardería

Un hombre de 62 años fue arrestado después de que una niña de 1 año muriera después de ser dejada en un automóvil caliente.

El personal médico transportó a la niña, identificada por la familia como Ra’Miyah Worthington.

Fue llevada al Centro Médico de Nebraska, donde fue declarada muerta, según las autoridades.

Las autoridades dijeron que Ra’Miyah estuvo en el auto durante aproximadamente cinco a seis horas.