Una niña fallece después de ir al dentista y otra está hospitalizada

Niña muere tras dentista

Segunda menor permanece grave

Clínica investigada en España

Segun informa El Heraldo, La menor de 6 años acudió a una clínica dental para tratar caries y extraer un diente de leche que estaba a punto de desprenderse.

El procedimiento parecía haber transcurrido sin complicaciones, por lo que la familia regresó a casa para continuar con su rutina diaria sin preocupación aparente.

Horas después, la niña comenzó a sentirse mal, lo que alarmó a sus padres y los llevó a trasladarla de inmediato a un hospital cercano.

A pesar de los esfuerzos médicos por reanimarla, los doctores confirmaron su muerte, dejando a la familia en shock y buscando respuestas sobre lo ocurrido.

Segundo caso grave alerta a autoridades



Un día antes, otra niña había sido atendida en la misma clínica dental y posteriormente comenzó a presentar síntomas graves que preocupaban a sus padres.

La menor desarrolló vómitos, fiebre y somnolencia, señales que los llevaron a buscar atención médica urgente en un centro hospitalario de la zona.

Los médicos lograron estabilizarla y reportaron su estado como grave pero estable, lo que encendió aún más las alarmas sobre la situación.

El hecho de que dos niñas presentaran complicaciones similares tras asistir a la misma clínica generó preocupación inmediata en la comunidad y entre las autoridades.