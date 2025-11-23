Una niña fallece después de ir al dentista y otra está hospitalizada
Publicado el 11/23/2025 a las 13:00
- Niña muere tras dentista
- Segunda menor permanece grave
- Clínica investigada en España
Segun informa El Heraldo, La menor de 6 años acudió a una clínica dental para tratar caries y extraer un diente de leche que estaba a punto de desprenderse.
El procedimiento parecía haber transcurrido sin complicaciones, por lo que la familia regresó a casa para continuar con su rutina diaria sin preocupación aparente.
Horas después, la niña comenzó a sentirse mal, lo que alarmó a sus padres y los llevó a trasladarla de inmediato a un hospital cercano.
A pesar de los esfuerzos médicos por reanimarla, los doctores confirmaron su muerte, dejando a la familia en shock y buscando respuestas sobre lo ocurrido.
Segundo caso grave alerta a autoridades
Un día antes, otra niña había sido atendida en la misma clínica dental y posteriormente comenzó a presentar síntomas graves que preocupaban a sus padres.
La menor desarrolló vómitos, fiebre y somnolencia, señales que los llevaron a buscar atención médica urgente en un centro hospitalario de la zona.
Los médicos lograron estabilizarla y reportaron su estado como grave pero estable, lo que encendió aún más las alarmas sobre la situación.
El hecho de que dos niñas presentaran complicaciones similares tras asistir a la misma clínica generó preocupación inmediata en la comunidad y entre las autoridades.
Niña muere tras ir al dentista y clínica es suspendida
La Policía Nacional de España acudió a la clínica para suspender sus actividades mientras se investiga lo sucedido con ambas menores.
El nombre del establecimiento no fue revelado por motivos legales, pero se confirmó que tenía autorización para operar como centro odontológico y estomatológico.
La similitud entre los casos llevó a los agentes a intensificar la investigación y revisar todos los protocolos aplicados durante las intervenciones.
La suspensión temporal busca evitar nuevos incidentes mientras se determina si hubo errores clínicos o fallos en el manejo de la sedación.
Investigación apunta a posible reacción a sedación
Las autoridades españolas investigan si la causa de los síntomas podría estar relacionada con la sedación utilizada en los procedimientos dentales.
La propietaria de la clínica afirmó que la niña fallecida recibió sedación ligera y no anestesia general, defendiendo que el protocolo fue seguido correctamente.
Medios locales señalaron que la hipótesis principal se centra en una posible reacción adversa a los compuestos administrados a ambas menores.
La Sociedad Española de Anestesiología recordó que, aunque poco frecuentes, las complicaciones por sedación pueden ocurrir incluso en procedimientos odontológicos de rutina.