Una niña de 9 años de edad muere de un infarto fulminante en Colombia, luego de presenciar un choque, sus padres la llevaron al hospital, pero fue tarde pues llegó sin signos vitales, la pequeña iba en uno de los vehículos que participaron en el accidente vial y fue tal su susto, que su corazón no soportó, de acuerdo con información publicada por los portales de noticas de Tv Azteca, Tu Nota y Saludable.

La terrible noticia le ha dado la vuelta al mundo, pues la pequeña apenas tenía 9 años y sufrió de un infarto del cual no se repuso, en el momento los padres desconocían que pasaba, pero al ver que no reaccionaba la llevaron a un hospital, de donde salió en un ataúd, pues ya no se repuso, en la zona hay tristeza y dolor por la gran pérdida y de una manera que nadie se imaginaba.

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE?

El reporte preliminar indica que el percance vial ocurrió hace unos días en Andrea Carolina de Santa Marta, Magdalena, Colombia, cuando se registró un aparatoso choque entre dos vehículos, lo que provocó que la menor, que iba dentro de uno de ellos, se asustara tanto que le costó la vida en solo cuestión de segundos, por lo que sus papás quedaron devastados.

Aunque el accidente no fue tan fuerte como se imaginaba, sí lo fue para la menor de edad que no soportó ver y sentir el terrible impacto, por lo que en solo instantes se desvaneció, pero su familia se percató momentos después, pues el padre bajó del automóvil para ver qué había sucedido con el otro involucrado, mientras la mamá se quedó dentro del auto con su hija, se informa sobre la noticia de que niña muere de infarto tras un choque.