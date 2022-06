Niña muere anemia piojos: OTRA TRISTE REALIDAD

En otro país americano, las mamás también van a la cárcel, pero por otros motivos. Desde fines de la década de 1990, en El Salvador rige una prohibición total del aborto, incluso en casos de violación, incesto, deformaciones del feto y cuando la vida de la madre corre peligro. No solo se castigan los abortos. A veces también las pérdidas de bebés, los nacimientos de fetos muertos y otras complicaciones pueden costarles la cárcel a las mujeres. Y las condenas pueden ser largas. En general, las mujeres más afectadas son pobres, de áreas rurales.

La Associated Press habló con varias mujeres que estuvieron en la cárcel. Algunas pertenecen a la agrupación Mujeres Libres –que ofrece apoyo en la búsqueda de empleo y talleres sobre cómo abrir pequeños negocios– y otras a la organización sin fines de lucro Citizen Group for the Decriminalization of Abortion (Organización Ciudadana por la Despenalización del Aborto). Archivado como: Niña muere anemia piojos