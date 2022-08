“Y un dibujo que le llevaba a una de mis hermanas, y allí ya no supe nada de ella”, dijo García al borde de las lágrimas. De acuerdo con los testimonios, Silvia buscaba una mejor vida para Margaret y para su hermano de 8 añitos, quién sufre de parálisis cerebral. Archivado como: Niña Migrante Río Bravo

Declaraciones telefónicas de Silvia García, la dolida madre de la pequeña que fue sacada del Río Bravo por autoridades mexicanas, fueron publicadas por Telemundo. “Ya no vi a mi hija por ningún lado, solo un paquete de galletas que ella llevaba”, declaró la hispana a la cadena de noticias.

“Me habían prometido que me iban a pasar por unas balsas”

Cabe señalar que en la comunidad guatemalteca de Silvia García, los recursos hasta para comer son escasos. “Ella dijo que para darle lo mejor a su hijo y para poder operarlo… decidió irse para alá”, declaró Heidy García, hermana de la madre de la pequeñita que murió ahogada.

Nuevamente, la tragedia llega otra familia hispana qué decidió confiar en los llamados ‘coyotes’ para llevar a cabo la complicada tarea de cruzar a los Estados Unidos sin papales. “Y me habían prometido que me iban a pasar por unas

balsas y cuando yo llegué a la orilla del río no fue así”, aseguró Silvia García. Archivado como: Niña Migrante Río Bravo