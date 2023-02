La escuela no se ha pronunciado después del violento hecho

Su tío Andrés Socorro asegura que “la escuela no hace ningún pronunciamiento y no quieren que esto se difunda para no dañar su reputación en este condado. Hemos intentando levantar cargos con la policía de la escuela y la policía de Katy pero ellos no quieren escucharnos, ni ayudarnos”.

“Necesitamos hacer un llamado a todos a denunciar este acto porque hoy es mi sobrina mañana puede ser un familiar de ustedes”, apuntó Socorro.

En un comunicado al que tuvo acceso MundoNow la escuela dejó saber que están al tanto de lo ocurrido por lo cual abrieron una investigación que está en curso.

“Todos los estudiantes involucrados en este altercado y que hayan violando las normas escolares del consigo de estudiantes de Katy, serán castigados con consecuencias disciplinarias y hasta podrían enfrentar cargos criminales”, dice el comunicado.