La exgobernadora, que desde hace tiempo no ha disimulado sus intenciones de concurrir a estos comicios, se convertirá así en la segunda aspirante republicana a intentar sacar de la Casa Blanca al demócrata Joe Biden, después de que lo hiciese su compañero de partido Donald Trump, que fue su jefe mientras fue embajadora ante la ONU.

Haley enviará una invitación a los posibles donantes de su campaña electoral para que asistan el 15 de febrero a la presentación de su candidatura en The Shed, un centro comunitario en el corazón turístico de la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, aseguró la agencia citada.

Nikki Haley candidata presidencia. La exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de EEUU ante la ONU, anunciará oficialmente el próximo 15 de febrero sus aspiraciones a la candidatura presidencial republicana para las elecciones de 2024, informó hoy el diario The Post and Courier.

De acuerdo a lo señalado en el rotativo, Haley había dicho en el pasado que no iba a buscar enfrentarse a Trump si éste volviera a postularse, pero en los últimos tiempos su mensaje ha cambiado y ha defendido la idea de que el país “debe mirar hacia un camino diferente”.

Trump inicia su campaña de candidatura para la presidencia de EEUU 2024

Por su parte el medio de la BBC, informó que Trump no se quedó de brazos cruzados y también confirmó su candidatura para regresar a la Casa Blanca en el 2024, “Hoy estoy anunciando mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Esta no es una tarea para un candidato, es una tarea para un gran movimiento. Esta no será mi campaña, será nuestra campaña. Vamos a unificar a la gente”, señaló el exmandatario de EEUU.

"Juntos completaremos el asunto pendiente de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. Dijeron: 'Él no está haciendo mítines, no está haciendo campaña. Tal vez haya perdido ese paso, ahora estoy más enojado y más comprometido que nunca", declaró Donald Trump tras su nueva candidatura según el medio de BBC.