Nieve y temperaturas bajo cero regresan al noreste de EE. UU.

El invierno aún no se ha despedido del todo. Aunque la primavera ya ha comenzado, una nueva irrupción de aire frío acompañada de nieve en algunas zonas, recorrerá esta semana el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos.

Esto justo antes del fin de semana de Pascua.

Según los expertos de AccuWeather, este nuevo frente frío se hará sentir con fuerza tras una breve alza en las temperaturas a comienzos de semana.

El aire helado se desplazará desde el sur de Canadá hacia el corazón del país, extendiéndose incluso hasta regiones del sur y sureste de EE. UU.

Temperature roller coaster 🎢🥶 Temps will continue to swing up and down in the Midwest and Northeast, with both regions facing another visit from winter. https://t.co/A439ZvPMpz pic.twitter.com/KM5ZGMYrPx

— AccuWeather (@accuweather) April 14, 2025